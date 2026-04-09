Desvendando o passado, reconstruindo o futuro, com Bob

A APIS IT, uma provedora pública de TIC croata que oferece suporte a serviços digitais do governo, precisava modernizar um amplo conjunto de sistemas críticos que haviam acumulado décadas de dívida técnica. Várias cargas de trabalho básicas, incluindo trabalhos em JCL/PL/I (linguagem de controle de trabalhos/linguagem de programação um) do início da década de 1990, aplicações Java 8 e um sistema EGL (linguagem de geração empresarial) com 20 anos de idade em execução no IBM CICS (sistema de controle de informações do cliente da IBM), tinham pouca ou nenhuma documentação e dependiam fortemente do conhecimento institucional. Isso dificultou a compreensão das arquiteturas do estado atual e retardou os esforços para planejar a modernização com segurança. Enquanto isso, a equipe de testes precisava de uma solução de automação abrangente capaz de orquestrar APIs REST (transferência de estado representacional), serviços SOAP (protocolo simples de acesso a objetos) e interações de banco de dados, recursos que tradicionalmente levariam semanas ou meses para serem desenvolvidos do zero.

Outras necessidades de modernização surgiram no ambiente .NET da APIS IT, onde um serviço SOAP com uma década de existência precisava ser migrado para uma arquitetura REST moderna, e um gerenciador de APIs .NET Core 3.1 interno havia acumulado dependências desnecessárias e dívida técnica. A atualização manual desses sistemas exigiria um esforço significativo de engenharia e introduziria riscos em todas as plataformas.

Para progredir, a APIS IT precisava de uma solução capaz de interpretar rapidamente sistemas legados, acelerar a documentação e oferecer suporte à modernização em escala tanto em mainframe quanto em aplicações modernas.