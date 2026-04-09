Desvendando o passado, reconstruindo o futuro, com Bob

Trazendo clareza, velocidade e modernização aos sistemas de missão crítica da APIS IT.
A APIS IT, uma provedora pública de TIC croata que oferece suporte a serviços digitais do governo, precisava modernizar um amplo conjunto de sistemas críticos que haviam acumulado décadas de dívida técnica. Várias cargas de trabalho básicas, incluindo trabalhos em JCL/PL/I (linguagem de controle de trabalhos/linguagem de programação um) do início da década de 1990, aplicações Java 8 e um sistema EGL (linguagem de geração empresarial) com 20 anos de idade em execução no IBM CICS (sistema de controle de informações do cliente da IBM), tinham pouca ou nenhuma documentação e dependiam fortemente do conhecimento institucional. Isso dificultou a compreensão das arquiteturas do estado atual e retardou os esforços para planejar a modernização com segurança. Enquanto isso, a equipe de testes precisava de uma solução de automação abrangente capaz de orquestrar APIs REST (transferência de estado representacional), serviços SOAP (protocolo simples de acesso a objetos) e interações de banco de dados, recursos que tradicionalmente levariam semanas ou meses para serem desenvolvidos do zero.
Outras necessidades de modernização surgiram no ambiente .NET da APIS IT, onde um serviço SOAP com uma década de existência precisava ser migrado para uma arquitetura REST moderna, e um gerenciador de APIs .NET Core 3.1 interno havia acumulado dependências desnecessárias e dívida técnica. A atualização manual desses sistemas exigiria um esforço significativo de engenharia e introduziria riscos em todas as plataformas.
Para progredir, a APIS IT precisava de uma solução capaz de interpretar rapidamente sistemas legados, acelerar a documentação e oferecer suporte à modernização em escala tanto em mainframe quanto em aplicações modernas.
Como parte de seu programa de transformação mais amplo, a APIS IT iniciou os testes iniciais do IBM® Bob, o parceiro SDLC da IBM. A arquitetura híbrida, aberta e extensível do Bob permitiu que ele se integrasse diretamente ao ambiente existente da APIS IT, possibilitando uma análise rápida de sistemas legados e modernos com configuração mínima.
A APIS IT primeiro aplicou o Bob às suas cargas de trabalho mais complexas de mainframe e sistemas legados. Usando a execução coordenada e a validação automatizada, Bob analisou mais de 36 trabalhos JCL e uma aplicação PL/I multimódulos, fazendo engenharia reversa de fluxos de execução e dependências enquanto gerava documentação técnica abrangente e diagramas de arquitetura Mermaid. Bob também interpretou uma aplicação EGL/CICS de 20 anos, produzindo documentação completa em vários formatos e ferramentas Python para conversão de diagramas, a fim de fornecer uma clareza arquitetônica que antes exigia um esforço manual extenso.
No ecossistema .NET, Bob proporcionou uma aceleração semelhante. Usando planejamento em várias etapas e refinamento iterativo, Bob refatorou um serviço SOAP de 10 anos em uma API REST .NET 8 moderna em poucas horas, preservando a lógica de negócios existente e gerando um código pronto para produção sem erros de compilação. Bob também modernizou o gerenciador de API interno .NET Core 3.1 da APIS IT, removendo dependências desnecessárias de banco de dados, simplificando padrões complexos, migrando configurações para arquivos de aplicação e atualizando a solução para o .NET 8. Durante todo o processo, os recursos de shell e shell remoto de Bob permitiram a limpeza de dependências, a validação da compilação e a documentação detalhada da arquitetura antes e depois da atualização.
O IBM Bob proporcionou ganhos rápidos e materiais em algumas das prioridades de modernização mais complexas da organização. Bob permitiu que as equipes interpretassem cargas de trabalho legadas que não eram documentadas há décadas, produzindo uma documentação completa em croata para trabalhos de JCL/PL/I com 100% de precisão verificada pelo operador. Essa clareza permitiu o avanço seguro dos esforços de modernização que por muito tempo dependeram do conhecimento institucional. Bob também trouxe transparência para um sistema EGL/CICS bastante antigo, gerando documentação de arquitetura em vários formatos e análise de processos 10 vezes mais rápido do que os métodos manuais, fornecendo à APIS IT insights praticáveis em uma de suas plataformas mais críticas.
Para dar suporte aos testes, o Bob possibilitou a entrega de uma plataforma completa de automação de testes React + SQLite em apenas dois dias, representando um ganho de produtividade de cinco a seis vezes em relação às abordagens tradicionais assistidas por LLM. A solução resultante forneceu à APIS IT uma base modular e pronta para produção para testes automatizados em fluxos de trabalho REST, SOAP e de banco de dados.
Dentro do ambiente .NET, Bob comprimiu ainda mais os prazos de modernização. Um serviço SOAP com dez anos de existência foi completamente reformulado em uma API REST moderna em questão de horas, com 100% do código atualizado e sem problemas de compilação. Bob também simplificou um gerenciador de API interno, removendo dependências desnecessárias, otimizando padrões arquitetônicos, migrando configurações e atualizando a solução para o .NET 8 – um trabalho que normalmente levaria semanas, foi concluído em cinco a seis horas. Esses refinamentos reduziram a base de código em 30%, eliminaram 50% das dependências e melhoraram o desempenho e a eficiência da memória.
Bob ajudou a APIS IT a superar barreiras antigas e a impulsionar um progresso mais rápido em seus sistemas legados e modernos. Com precisão, velocidade e insights arquitetônicos consistentes, Bob permitiu que a APIS IT migrasse da descoberta para a entrega com confiança, alcançando resultados em horas em vez de semanas.
A APIS IT é a principal fornecedora pública de TIC da Croácia e uma parceira tecnológica fundamental para o Governo croata. Com mais de 60 anos de experiência, oferece serviços de TI seguros e de alta qualidade que dão suporte à transformação digital da administração pública e modernizam os processos de negócios do governo.
Todas as experiências do cliente são baseadas em uma versão de pré-visualização inicial do IBM Bob. Todos os resultados são baseados nas informações compartilhadas pelo cliente. As especificações e funcionalidades finais do produto podem diferir da versão de pré-visualização inicial. Os resultados individuais podem variar.
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Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.