O novo ritmo da modernização

Ao escolher o IBM Bob, parceiro SDLC da IBM, a Blue Pearl acelerou a análise, a refatoração e a verificação, mantendo as equipes de engenharia no controle por meio de pontos de verificação de governança e validação de CI/CD. Como um dos primeiros usuários do Bob, a equipe se beneficiou de orientações que levam em consideração a arquitetura, alinhadas com os padrões de projeto existentes e as bibliotecas internas. Bob deu suporte à refatoração automatizada de APIs obsoletas e pontos críticos de código, forneceu insights de alinhamento de dependência para identificar problemas de compatibilidade e caminhos de atualização viáveis, e acelerou a modernização de testes atualizando e estendendo a cobertura de unidade e integração.

A melhoria foi executada através de uma abordagem estruturada de entrega em três dias. O primeiro dia foi focado na avaliação por meio da análise do código-fonte e das dependências, identificação de APIs obsoletas, sequenciamento e critérios de aceitação. O segundo dia foi dedicado à refatoração, modernização de padrões, atualização de dependências e estabilização de compilações e testes. O terceiro dia concluiu a transformação com o teste de unidade e integração, comparações de desempenho com a linha de base, verificações de segurança, implementação e liberação monitorada. Essa abordagem criou um processo de entrega repetível que a Blue Pearl pode empacotar como uma oferta de modernização pronta para o cliente.