O novo ritmo da modernização

Modernização liderada por IA, fornecida com o IBM Bob
A BlueApp, plataforma de correspondência de consultores de alto volume da Blue Pearl, alimentada por pesquisas, automação de fluxos de trabalho e classificação orientada por aprendizado de máquina (ML), estava crescendo em escala e complexidade. Permanecer no Java 11 significava que a plataforma não poderia se beneficiar de uma base de suporte de longo prazo (LTS) moderna que oferece maior segurança e conformidade, incluindo anos de correções cumulativas e melhorias modernas na máquina virtual Java (JVM), como padrões de concorrência mais eficientes.
No nível de engenharia, os desenvolvedores estavam encontrando dificuldades devido a interfaces de programação de aplicativos (APIs) obsoletas e incompatibilidades de dependências, o que atrasava a entrega e aumentava a sobrecarga no trabalho de manutenção. A migração para o Java 25 (LTS) ofereceu uma maneira de simplificar o desenvolvimento, alinhar a plataforma a uma base técnica moderna e criar um caso de sucesso interno que sirva de referência e que apoie a estratégia mais ampla de modernização assistida por IA da Blue Pearl. Historicamente, melhorias semelhantes exigiam rotineiramente cerca de 30 dias ou mais de esforço de engenharia.
Ao escolher o IBM Bob, parceiro SDLC da IBM, a Blue Pearl acelerou a análise, a refatoração e a verificação, mantendo as equipes de engenharia no controle por meio de pontos de verificação de governança e validação de CI/CD. Como um dos primeiros usuários do Bob, a equipe se beneficiou de orientações que levam em consideração a arquitetura, alinhadas com os padrões de projeto existentes e as bibliotecas internas. Bob deu suporte à refatoração automatizada de APIs obsoletas e pontos críticos de código, forneceu insights de alinhamento de dependência para identificar problemas de compatibilidade e caminhos de atualização viáveis, e acelerou a modernização de testes atualizando e estendendo a cobertura de unidade e integração.
A melhoria foi executada através de uma abordagem estruturada de entrega em três dias. O primeiro dia foi focado na avaliação por meio da análise do código-fonte e das dependências, identificação de APIs obsoletas, sequenciamento e critérios de aceitação. O segundo dia foi dedicado à refatoração, modernização de padrões, atualização de dependências e estabilização de compilações e testes. O terceiro dia concluiu a transformação com o teste de unidade e integração, comparações de desempenho com a linha de base, verificações de segurança, implementação e liberação monitorada. Essa abordagem criou um processo de entrega repetível que a Blue Pearl pode empacotar como uma oferta de modernização pronta para o cliente.
A modernização proporcionou ganhos significativos de eficiência e qualidade para a BlueApp. Ao concluir a atualização para o Java 25 (LTS) em apenas três dias (em comparação com a duração típica de cerca de 30 dias para projetos semelhantes) a Blue Pearl alcançou um ciclo de entrega cerca de 90% mais rápido e preservou mais de 160 horas de engenharia para trabalhos de maior valor agregado. A implementação entrou em produção sem defeitos pós-implementação durante o período inicial de estabilização, o que reforça a confiabilidade da melhoria. Os benchmarks de desempenho mostraram tempos de resposta aproximadamente 15% mais rápidos nos principais fluxos de trabalho, e a migração para uma linha de base de LTS moderna fortaleceu a postura de segurança geral da plataforma.
Isso também gerou uma motivação estratégica para a Blue Pearl e para a IBM. A equipe estabeleceu um processo de modernização replicável que pode ser estendido a todos os produtos internos, apoiando esforços futuros em aprimoramento da padronização, automação da documentação, refatoração e melhorias de qualidade. Em paralelo, o sucesso da iniciativa posicionou a modernização do Java como uma oferta robusta dentro de programas mais amplos de migração e modernização para a nuvem, abrindo de 15 a 20 oportunidades de clientes para projetos semelhantes. A Blue Pearl e IBM também estão explorando workshops e avaliações conjuntas para identificar candidatos à modernização com resultados rápidos, reforçando o impacto dessa transformação inicial assistida pelo Bob.
A Blue Pearl é uma empresa líder no desenvolvimento de soluções em nuvem e parceira de consultoria, com sede na África do Sul. A equipe da Blue Pearl oferece serviços de consultoria profissional, personalizados para complementar a estratégia e a gestão de negócios dos clientes. A prioridade da empresa é agregar valor a cada negócio, ouvindo, analisando e criando soluções personalizadas que impulsionem o crescimento e a inovação.
Todas as experiências do cliente são baseadas em uma versão de pré-visualização inicial do IBM Bob. Todos os resultados são baseados nas informações compartilhadas pelo cliente. As especificações e funcionalidades finais do produto podem diferir da versão de pré-visualização inicial. Os resultados individuais podem variar.
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Os exemplos apresentados têm caráter apenas ilustrativo. Os resultados reais variam de acordo com as configurações e condições do cliente e portanto não é possível apresentar os resultados geralmente esperados.