Os prompts rígidos são voltadas para o usuário e exigem ação do usuário. Um prompt rígido pode ser considerado como um modelo ou instruções para o LLM gerar respostas. Um exemplo de prompt rígido será apresentado a seguir. Incentivamos você a consultar a página de documentação da IBM para obter mais informações sobre esse tipo de prompt e vários outros.

###For demonstration purposes only. It is not necessary to run this code block.

hard_prompt_template = """Generate a summary of the context that answers the question. Explain the answer in multiple steps if possible.

Answer style should match the context. Ideal Answer length is 2-3 sentences.



{context}

Question: {question}

Answer:

"""

Usando este modelo de prompt rígido, um LLM pode receber instruções específicas sobre a estrutura e o estilo de saída preferidos. Por meio desse prompt explícito, seria mais provável que o LLM produzisse respostas desejáveis de maior qualidade.

Os prompts flexíveis, ao contrário dos prompts rígidos, não são escritos em linguagem natural. Em vez disso, os prompts são inicializados como vetores numéricos gerados por IA anexados ao início da embedding de cada entrada que destila o conhecimento do modelo maior. Essa falta de interpretabilidade se estende à IA que escolhe prompts otimizados para uma determinada tarefa. Muitas vezes, a IA é incapaz de explicar por que escolheu essas embeddings. Em comparação com outros métodos de prompts, esses tokens são menos caros em termos de computação do que o ajuste fino, pois o próprio modelo permanece congelado com pesos fixos. Os prompts flexíveis também tendem a superar os prompts rígidos projetados por seres humanos.

Trabalharemos com prompts flexíveis para ajuste de prompts neste tutorial.