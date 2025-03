RAG vs. ajuste fino vs. engenharia de prompts

A engenharia de prompts oferece uma variedade de métodos para dar instruções explícitas aos modelos sobre como se comportar. Com diretrizes claras, o comportamento do modelo pode ser delineado com mais precisão, sem a necessidade de investir em sistemas de recuperação ou treinamento, que consomem muitos recursos.

A RAG conecta um LLM a dados proprietários em tempo real que, de outra forma, seriam inacessíveis a ele. Os modelos RAG conseguem gerar respostas mais precisas ao utilizar o contexto dos dados internos, algo que não seria possível sem eles.

Um modelo com ajuste fino normalmente supera o desempenho de seu modelo de base correspondente, como os da família GPT, ao aplicar seu treinamento com dados específicos do domínio. Com maior acesso ao conhecimento externo, um LLM com ajuste fino tem uma melhor compreensão do domínio específico e de sua terminologia.