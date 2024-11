O que é GPT (transformador generativo pré-treinado)?

A versão atual do GPT é a mais poderosa da OpenAI até agora, superando seus antecessores em qualidade de conteúdo e prevenção de vieses. Ela está por trás da versão premium do ChatGPT, oferecendo aos assinantes maior funcionalidade e desempenho em relação à versão gratuita impulsionada pelo GPT-3.5 do serviço.

No entanto, é também o modelo com uso mais intenso de recursos da família GPT, com uma estimativa precificando os custos operacionais diários em US$ 700.0008. À medida que os LLMs continuam a crescer, persistem debates sobre os custos versus benefícios potenciais. Um relatório emitido pela Goldman Sachs em junho de 20249 se concentrou nos casos de uso potencialmente limitados da IA generativa, em comparação com os custos crescentes de treinamento e manutenção dos modelos.

O GPT-4 Turbo, iteração atual do modelo, tem como data limite de conhecimento abril de 2023. Isso significa que seus dados de treinamento ou base de conhecimento não cobrem nenhum conteúdo online lançado após esse ponto.