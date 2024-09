O que é incorporação?

A maioria dos algoritmos de aprendizado de máquina só pode obter dados numéricos de baixa dimensão como entradas. Portanto, é necessário converter os dados em um formato numérico. Isso pode envolver questões como a criação de uma representação de "saco de palavras" para dados de texto, a conversão de imagens em valores de pixel ou a transformação de dados gráficos em uma matriz numérica.

Os objetos que entram em um modelo de incorporação saem como incorporações, representados como vetores. Um vetor é uma matriz de números (por exemplo, 1489, 22… 3, 777), em que cada número indica onde um objeto está ao longo de uma dimensão especificada. O número de dimensões pode chegar a mil ou mais dependendo da complexidade dos dados de entrada. Quanto mais próxima uma incorporação estiver de outras incorporações nesse espaço n-dimensional, mais semelhantes elas serão. A similaridade de distribuição é determinada pelo comprimento dos pontos vetoriais de um objeto para o outro (medido em Euclidiano, coseno ou outra medida).

Um modelo, Word2Vec (palavra para vetor), desenvolvido pela Google em 2013, é um método para criar incorporações de palavras de forma eficiente usando uma rede neural de duas camadas. Ele usa como input uma palavra e gera uma coordenada n-dimensional (o vetor de incorporação) de modo que, quando você trace esses vetores de palavras em um espaço tridimensional, os sinônimos se agrupem.

Veja como duas palavras, "papai" e "mamãe" seriam representadas como vetores:

"papai" = [0.1548, 0,4848, …, 1,864]

"mamãe" = [0,8785, 0,8974, …, 2,794]

Embora haja alguma semelhança entre essas duas palavras, esperamos que "pai" esteja muito mais perto de "pai" no espaço vetorial, resultando em um produto escalar mais alto (uma medida da direção relativa de dois vetores e o quanto eles se alinham na direção em que apontam).

Um exemplo mais complexo é a incorporação de recomendações, que funciona representando usuários e itens (por exemplo, filmes, produtos, artigos) como vetores de alta dimensão em um espaço vetorial contínuo. Essas incorporações capturam elementos latentes que refletem as preferências dos usuários e as características do item. A ideia é aprender uma representação para cada usuário e item de tal forma que o produto escalar de suas incorporações esteja correlacionado com a preferência do usuário para o item em questão.

Cada usuário e item está associado a um vetor de incorporação. Esses vetores normalmente são aprendidos por meio de um modelo de recomendação durante um processo de treinamento. As incorporações do usuário e do item são organizadas em matrizes. As linhas da matriz de usuário representam os usuários e as linhas da matriz de item representam os itens.

A pontuação de recomendação de um par de usuário-item pode ser determinada calculando o produto escalar do vetor de incorporação do usuário e o do item. Quanto maior o produto escalar, maior a probabilidade de o usuário estar interessado no item.

Pontuação de recomendação = Incorporação de usuário ⋅ Incorporação de item

As matrizes de incorporação são aprendidas por meio de um processo de treinamento que usa interações históricas entre usuário e item. O modelo tem como objetivo minimizar a diferença entre as pontuações previstas e as preferências reais do usuário (por exemplo, classificações, cliques, compras).

Depois que o modelo é treinado, ele pode ser usado para gerar as melhores N recomendações para os usuários. Os itens com as pontuações previstas mais altas para um usuário são recomendados.