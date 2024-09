O que é visualização de dados?

A visualização de dados é a representação de dados por meio do uso de recursos visuais comuns, como gráficos, plotagens, infográficos e até mesmo animações. Esses recursos visuais de informações comunicam relacionamentos de dados complexos e insights baseados em dados de uma maneira fácil de entender.

A visualização de dados pode ser usada para diversos propósitos e é importante observar que seu uso não é restrito às equipes de dados. Os profissionais de gestão também a usa para comunicar a estrutura organizacional e a hierarquia, e analistas de dados e cientistas de dados a usam para descobrir e explicar padrões e tendências. A Harvard Business Review (link externo a IBM) divide a visualização de dados com base em quatro propósitos principais: geração de ideias, ilustração de ideias, descoberta visual e visualização de dados do cotidiano. Vamos nos aprofundar neles abaixo:

Geração de ideias

A visualização de dados é comumente usada para promover a geração de ideias entre as equipes. Ela é usada durante sessões de brainstorming ou Design Thinking no início de um projeto, para dar suporte à compilação de diferentes perspectivas e destacar as preocupações comuns do grupo. Embora essas visualizações geralmente não sejam polidas e refinadas, elas ajudam a definir a base dentro do projeto para garantir que a equipe esteja alinhada com o problema que está tentando resolver para os principais stakeholders.

Ilustração da ideia

A visualização de dados para ilustração de ideias auxilia da apresentação de uma ideia, como uma tática ou um processo. É mais usada em cenários de aprendizado, como tutoriais, cursos de certificação, centros de excelência, mas também pode ser usado para representar estruturas ou processos da organização, facilitando a comunicação entre os indivíduos certos para tarefas específicas. Os gerentes de projeto frequentemente usam gráficos de Gantt e gráficos em cascata para ilustrar os fluxos de trabalho. A modelagem de dados também usa a abstração para representar e entender melhor o fluxo de dados dentro do sistema de informações uma empresa, tornando mais fácil para desenvolvedores, analistas de negócios, arquitetos de dados e outros entenderem os relacionamentos em um banco de dados ou armazém de dados .

Descoberta visual

A descoberta visual e a visualização diária de dados estão mais alinhadas com as equipes de dados. Embora a descoberta visual ajude analistas de dados, cientistas de dados e outros profissionais de dados a identificar padrões e tendências em um conjunto de dados, a visualização diária de dados oferece suporte à narrativa subsequente após a descoberta de um novo insight.

Visualização de dados

A visualização de dados é uma etapa crítica no processo de ciência de dados, ajudando equipes e indivíduos a compartilhar dados de forma mais eficaz para os colegas e tomadores de decisão. As equipes que gerenciam sistemas de relatórios normalmente usam visualizações de modelo definidas para monitorar o desempenho . No entanto, a visualização de dados não se limita a painéis de desempenho . Por exemplo, durante a mineração de texto um analista pode criar uma nuvem de palavras para extrair conceitos importantes, tendências e relacionamentos ocultos presentes nesses dados não estruturados. Além disso, eles podem usar uma estrutura gráfica para ilustrar relacionamentos entre entidades em um gráfico de conhecimento. Há diversas maneiras de representar diferentes tipos de dados e é importante lembrar que é um conjunto de habilidades que deve ir além de sua equipe principal de análise de dados.