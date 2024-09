A EDA ajuda a determinar a melhor maneira de manipular fontes de dados para obter as respostas necessárias, facilitando para os cientistas de dados descobrir padrões, identificar anomalias, testar uma hipótese ou verificar suposições.

A EDA é usada principalmente para ver o que os dados podem revelar além da modelagem formal ou tarefa de teste de hipóteses e proporciona uma melhor compreensão das variáveis do conjunto de dados e das relações entre elas. Também pode ajudar a determinar se as técnicas estatísticas que você está considerando para análise de dados são apropriadas. Originalmente desenvolvida pelo matemático americano John Tukey na década de 1970, as técnicas de EDA continuam sendo um método amplamente usado no processo de descoberta de dados hoje.