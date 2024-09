O que é LLM (grandes modelos de linguagem)?

Os LLMs se tornaram um nome familiar graças ao papel que desempenharam, trazendo a IA generativa para a vanguarda do interesse público, bem como o ponto em que as organizações estão se concentrando para adotar a inteligência artificial em várias funções de negócios e casos de uso.

Fora do contexto empresarial, pode parecer que os LLMs chegaram do nada ,assim como os novos desenvolvimentos em IA generativa. No entanto, muitas empresas, inclusive a IBM, passaram anos implementando LLMs em diversos níveis para aprimorar seus recursos de compreensão de linguagem natural (NLU) e processamento de linguagem natural (NLP). Isso ocorreu ao lado de avanços em machine learning, modelos de machine learning, algoritmos, redes neurais e modelos de transformadores que oferecem a arquitetura para esses sistemas de IA.

Os LLMs são uma classe de modelos de base, treinados com enormes quantidades de dados para fornecer os recursos fundamentais necessários para impulsionar vários casos de uso e aplicativos, bem como resolver uma infinidade de tarefas. Isso está em forte contraste com a ideia de construir e treinar modelos específicos de domínio para cada um desses casos de uso individualmente, o que é proibitivo sob muitos critérios (principalmente em custo e infraestrutura), sufoca sinergias e pode até mesmo levar a um desempenho inferior.

Os LLMs representam um avanço significativo no NLP e na inteligência artificial e são facilmente acessíveis ao público por meio de interfaces como o Open IA Chat GPT-3 e o GPT-4, que conquistaram o apoio da Microsoft. Outros exemplos incluem os modelos Llama da Meta e representações de codificadores bidirecionais do Google de transformadores (BERT/RoBERTa) e modelos PaLM. A IBM lançou recentemente sua série de modelos Granite no watsonx.ai, que tornou-se a base de IA generativa para outros produtos IBM, como watsonx Assistant e watsonx Orchestrate.

Em poucas palavras, os LLMs são projetados para entender e gerar texto como um humano, além de outras formas de conteúdo, com base na vasta quantidade de dados utilizados para treiná-los. Eles têm a capacidade de inferir do contexto, gerar respostas coerentes e contextualmente relevantes, traduzir para outros idiomas além do inglês, resumir textos, responder a perguntas (conversas gerais e perguntas frequentes) e até mesmo auxiliar em tarefas de redação criativa ou geração de código.

Eles são capazes de fazer isso graças a bilhões de parâmetros que permitem que capturem padrões complexos na linguagem e executem uma ampla variedade de tarefas relacionadas a linguagem. Os LLMs estão revolucionando aplicativos em várias áreas, desde chatbots e assistentes virtuais até geração de conteúdo, assistência de pesquisa e tradução de idiomas.

Enquanto continuam evoluindo e melhorando, os LLMs estão prontos para remodelar a maneira como interagimos com a tecnologia e acessamos as informações, tornando-os uma parte essencial do cenário digital moderno.