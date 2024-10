O que é ajuste de hiperparâmetros?

O ajuste de hiperparâmetros é importante porque estabelece as bases para a estrutura, a eficiência do treinamento e o desempenho de um modelo. As configurações ideais de hiperparâmetros levam a um sólido desempenho do modelo no mundo real. As operações de grandes modelos de linguagem (LLMOps) enfatizam o aspecto da eficiência de um bom ajuste, com ênfase na minimização dos requisitos de poder computacional.