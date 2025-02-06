A geração aumentada de recuperação de gráficos (Graph RAG) está emergindo como uma técnica poderosa para aplicações de IA generativa para usar conhecimento específico de domínio e informações relevantes. A Graph RAG é uma alternativa aos métodos de pesquisa vetorial que usam um banco de dados de vetores.

Os gráficos de conhecimento são sistemas de conhecimento em que bancos de dados gráficos, como Neo4j ou Amazon Neptune, podem representar dados estruturados. Em um gráfico de conhecimento, as relações entre pontos de dados, chamados de edges, são tão significativas quanto as conexões entre os pontos de dados, chamados de nós. Um gráfico de conhecimento facilita a travessia de uma rede e o processamento de consultas complexas sobre dados conectados. Os gráficos de conhecimento são especialmente adequados para casos de uso envolvendo chatbots, resolução de identidade, análise de rede, mecanismos de recomendação, customer 360 e detecção de fraude.

A abordagem da Graph RAG aproveita a natureza estruturada dos bancos de dados gráficos para dar maior profundidade e contexto às informações recuperadas sobre redes ou relacionamentos complexos. Quando um banco de dados gráfico é emparelhado com um grande modelo de linguagem (LLM), um desenvolvedor pode automatizar partes significativas do processo de criação do gráfico a partir de dados não estruturados, como texto. Um LLM pode processar dados de texto e identificar entidades, entender seus relacionamentos e representá-los em uma estrutura gráfica.

Há muitas maneiras de criar uma aplicação Graph RAG, por exemplo, o GraphRAG da Microsoft, ou emparelhar o GPT4 com o LlamaIndex. Para este tutorial, você usará o Memgraph, uma solução de banco de dados gráfico de código aberto para criar um sistema rag usando o Llama-3 da Meta no watsonx. O Memgraph usa Cypher, uma linguagem de consulta declarativa. Ele compartilha algumas semelhanças com o SQL mas concentra-se em nós e relacionamentos em vez de tabelas e linhas. Você fará com que o Llama 3 crie e preencha seu banco de dados gráfico a partir de texto não estruturado e informações de consultas no banco de dados.