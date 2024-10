Conforme mencionado acima, o IBM watsonx Code Assistant usa IA generativa para ajudar a aumentar a produtividade do desenvolvedor com código recomendado por IA com base em entradas de linguagem natural ou código fonte existente. Com o watsonx Code Assistant, os usuários podem diminuir a carga da comutação cognitiva e reduzir a complexidade da programação, permitindo que as equipes de desenvolvimento se concentrem no trabalho de missão crítica.

Criado especificamente para casos de uso específicos, o watsonx Code Assistant fornece modelos pré-treinados e selecionados com base em linguagens de programação específicas para garantir confiança e eficiência na geração precisa de código. Essa solução permite que você personalize os modelos de base subjacentes com seus próprios dados de treinamento, padrões e melhores práticas para obter resultados personalizados e, ao mesmo tempo, fornecer visibilidade sobre a origem do código gerado.