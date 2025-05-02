O que são dados de treinamento?

Todo o aprendizado de máquina começa com um conjunto de dados ou uma coleção de dados. Um conjunto de dados pode ser composto de planilhas, filmagens de vídeo, páginas da web, PDFs ou qualquer outro tipo de dados. De modo geral, quanto mais dados de treinamento são alimentados em um modelo, melhor é o desempenho do modelo. Mas não é apenas a quantidade de dados — a qualidade dos dados também é muito importante.

Os dados de treinamento de IA consistem em funcionalidades, também chamadas de atributos, que descrevem dados. Por exemplo, um conjunto de dados sobre um equipamento de fábrica pode incluir temperatura, velocidade de oscilação e hora do último reparo. Esses dados são "alimentados" em um algoritmo de aprendizado de máquina, um conjunto de instruções expressas por meio de um trecho de código que processa uma entrada de dados para criar uma saída. Alimentar dados no algoritmo significa fornecer a ele dados de entrada, que são então processados e analisados para gerar a saída. Um modelo matemático treinado é o resultado desse processo. Esses modelos são a base para quase todas as inovações recentes em inteligência artificial.

Alguns modelos são usados para processamento de linguagem natural (NLP), que pode ser usado para ensinar máquinas a ler e falar em linguagem humana. A computer vision permite que outros modelos interpretem informações visuais. Mas tudo começa com os dados de treinamento.