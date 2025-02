O que é o gradiente descendente?

Para problemas convexos, o gradiente descendente pode encontrar o mínimo global com facilidade, mas à medida que surgem problemas não convexos, o gradiente descendente pode ter dificuldade para encontrar o mínimo global, onde o modelo obtém os melhores resultados.

Lembre-se de que quando a inclinação da função de custo é igual ou próxima de zero, o modelo para de aprender. Alguns cenários além do mínimo global também podem produzir esta inclinação, que são os mínimos locais e os pontos de sela. Os mínimos locais imitam a forma de um mínimo global, onde a inclinação da função de custo aumenta em ambos os lados do ponto atual. Porém, com pontos de sela, o gradiente negativo existe apenas em um lado do ponto, atingindo um máximo local de um lado e um mínimo local do outro. Seu nome é inspirado na sela de um cavalo.

Os gradientes ruidosos podem ajudar o gradiente a escapar dos mínimos locais e dos pontos de sela.