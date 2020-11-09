Nas empresas, o papel crítico da IA exige uma metodologia e uma plataforma bem definidas e robustas, e um negócio pode até falir se sua metodologia e plataforma não estiverem à altura. Por exemplo, se a detecção de fraude tomar decisões ruins, uma empresa será afetada negativamente. No longo pipeline da IA, o tempo de resposta, a qualidade, a imparcialidade, a explicabilidade e outros elementos devem ser gerenciados como parte de todo o ciclo de vida. É impossível gerenciá-los individualmente.



Portanto, o que chamamos de "gerenciamento do ciclo de vida de modelos de IA" gerencia o complicado pipeline de IA e ajuda a garantir os resultados necessários na empresa. Detalharemos o gerenciamento do ciclo de vida de modelos de IA em uma série de entradas de blog. Além disso, mostraremos como o IBM® Cloud Pak for Data pode ajudar no gerenciamento do ciclo de vida de modelos de IA.

Esperamos que essas entradas de blog sejam de interesse das seguintes pessoas: