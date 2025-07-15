A seleção do modelo de IA é importante porque determina o desempenho do sistema de aprendizado de máquina . Modelos diferentes têm pontos fortes e fracos, e escolher o certo afeta diretamente o sucesso do projeto. A seleção do modelo é um estágio inicial no pipeline de aprendizado de máquina como um todo para criar e implementar modelos de ML.

Algumas tarefas exigem modelos complexos que podem capturar os detalhes de um grande conjunto de dados , mas que podem ter dificuldades com a generalização para novos dados. Elas também podem vir com maiores demandas de computação e recursos. Outras tarefas são melhores para modelos menores e simples, projetados para um propósito específico.

Escolher o modelo certo para o trabalho pode: