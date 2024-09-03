Os grandes modelos de linguagem podem dominar as manchetes, mas uma classe diferente de IA pode mudar a forma como as empresas preveem o futuro. Modelos de séries temporais compactos e eficientes estão transformando o forecasting em todos os setores.

O MinyTimeMixer (TTM) da IBM exemplifica essa tendência. Com menos de um milhão de parâmetros, o TTM oferece previsões robustas sem as demandas computacionais de seus equivalentes maiores.

“A previsão pode ser uma ferramenta poderosa quando aplicada corretamente”, explica o Estrategista Técnico da IBM Joshua Noble. "A capacidade de prever demanda, receita, custos, falhas de dispositivos ou mudanças de mercado são ativos poderosos para empresas de qualquer tamanho."

O setor de IA observou recentemente um aumento de interesse em modelos de linguagem menores e mais eficientes. Esses modelos compactos visam oferecer desempenho comparável a equivalentes maiores, ao mesmo tempo em que exigem menos poder computacional e memória. Por exemplo, a Mistral IA chamou a atenção com seu modelo Mixtral 8x7B, que usa uma combinação de especialistas para obter alto desempenho com uma contagem de parâmetros relativamente pequena.

Essa tendência à “IA Lite” reflete um foco crescente na implementação prática e na acessibilidade, o que pode democratizar a tecnologia de IA para uma gama mais ampla de aplicações e dispositivos.