O que é classificação de imagens?

Esse método depende de um processo estritamente desenvolvido de coleta e rotulagem de imagens para corresponder à tarefa ou objetivo específico de classificação. Esse processo é concluído manualmente por especialistas que selecionam as características principais da imagem que fornecem a maioria das informações visuais. A classificação de imagens baseada em regras agrupa clusters de pixels semelhantes em classes aplicando essas regras, que são construídas a partir de conhecimento especializado. Ele também permite a classificação interpretável e personalizável sem depender de modelos complexos de aprendizado de máquina.

Imagine uma caixa de fotografias que você foi designado para organizar. A coleção contém fotografias de lagos, cachorros e carros. Como você não tem ferramentas de alta tecnologia à disposição com esse método, precisa criar uma lista.

A lista pode ser semelhante à seguinte:

Para "carros", procure pneus, portas e espelhos retrovisores laterais."





No caso de "cães", verifique se há orelhas caídas, rabos balançando e narizes longos.





Para "lagos", encontre fotos com muita água e linha costeira.

Esse exemplo demonstra que a classificação baseada em regras depende de regras e ferramentas predefinidas feitas por humanos. Esse método contrasta com deixar um computador "aprender" novas regras por si mesmo. Essa forma de classificação de imagens pode incluir técnicas como correspondência de predefinição e limitação.

A correspondência de modelos envolve deslizar uma imagem de modelo sobre uma imagem de entrada maior e calcular métricas de similaridade em cada posição para encontrar regiões que correspondam à imagem do modelo.

A limitação de segmentos de imagens converte valores em pixels em binário com base em um valor de corte definido. Este método diferencia funcionalidades do fundo de acordo com a intensidade.

Combinadas com o aprendizado por reforço baseado em regras, essas técnicas contribuem para sistemas de classificação de imagens robustos e interpretáveis. A classificação baseada em regras pode ser concluída por meio da implementação de algoritmos de k-vizinhos mais próximos ou de floresta aleatória.