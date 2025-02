O que é recuperação de informações?

Como um sistema de pesquisa classifica correspondências aproximadas ou exatas para uma determinada consulta? As abordagens para a classificação e recuperação de informações dependem tanto do tipo de modelo de recuperação de informações quanto da forma de representação de documentos usada no sistema. Os termos do índice, no entanto, desempenham um papel fundamental na forma como um sistema de IR classifica os documentos em resposta às consultas. Mas nem todos os termos do índice são iguais. Os sistemas de IR, portanto, utilizam métodos diferentes para ponderar os termos do índice de acordo com sua importância percebida.

Os sistemas de IR que usam modelos de espaço vetorial, como bag of words, podem usar a frequência de termos-frequência inversa de documentos (TF-IDF). O TF-IDF é uma variação do bag of words que considera a prevalência de uma palavra em cada documento do conjunto de textos. Em quanto mais documentos uma determinada palavra aparecer, maior será a redução do peso dessa palavra pelo TF-IDF. Outras abordagens incluem a decomposição do valor singular (SVD) e a análise semântica latente (LSA), sendo esta última uma abordagem comum da modelagem de tópicos. 10

Tais abordagens de ponderação afetam como os sistemas de IR classificam documentos em resposta às consultas. Mas diferentes tipos de modelos de IR usam esses pesos para classificação de maneiras diferentes.