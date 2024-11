O que é pesquisa vetorial?

Os métodos de pesquisa tradicionais podem enfrentar dificuldades de escalabilidade com conjuntos de dados grandes ou dados de alta dimensionalidade devido a restrições computacionais e de memória. Por outro lado, os embeddings vetoriais são mais fáceis de escalar para conjuntos de dados maiores e modelos mais complexos. Diferentemente das representações esparsas de dados, onde a maioria dos valores são zeros em várias dimensões, os embeddings são representações vetoriais densas com valores diferentes de zero na maioria das dimensões. Isso permite que as incorporações vetoriais armazenem mais informações em um espaço menor e de dimensão inferior, exigindo menos memória.1 Como resultado, os algoritmos e modelos de aprendizado de máquina podem usar embeddings de forma mais eficiente com menos recursos computacionais.