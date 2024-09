O que é um banco de dados vetorial?

As empresas estão cada vez mais favorecendo a abordagem de geração aumentada de recuperação (RAG) em fluxos de trabalho de IA generativa por seu tempo de colocação no mercado mais rápido, inferência eficiente e resultado confiável, especialmente em casos de uso importantes, como atendimento ao cliente e RH/Talento. O RAG garante que o modelo esteja vinculado aos fatos mais atuais e confiáveis e que os usuários tenham acesso às fontes do modelo, de modo que suas afirmações possam ser verificadas quanto à precisão. O RAG é essencial para nossa capacidade de ancorar grandes modelos de linguagem em dados confiáveis para reduzir as alucinações do modelo. Essa abordagem se baseia no aproveitamento de dados vetoriais de alta dimensão para enriquecer os prompts com informações semanticamente relevantes para o aprendizado no contexto por modelos de base. Ele exige armazenamento e recuperação eficazes durante o estágio de inferência, que lida com o maior volume de dados. Os bancos de dados vetoriais são excelentes para indexar, armazenar e recuperar com eficiência esses vetores de alta dimensão, fornecendo a velocidade, a precisão e a escala necessárias para aplicações como mecanismos de recomendação e chatbots.