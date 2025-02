Quase qualquer LLM pode ser usado no LangChain. É fácil importar modelos de idioma no LangChain, desde que você tenha uma chave da API. A classe LLM foi projetada para oferecer uma interface padrão para todos os modelos.

A maioria dos provedores de LLM exigirá que você crie uma conta para receber uma chave de API. Algumas dessas APIs, especialmente aquelas para modelos proprietários de código fechado, como as oferecidas pela OpenAI ou pela Anthropic, podem ter custos associados.

Muitos modelos de código aberto, como o BLOOM da BigScience, o LLaMa da Meta IA e o Flan-T5 do Google, podem ser acessados por meio do Hugging Face (link fora do ibm.com). O IBM watsonx, por meio de sua parceria com a Hugging Face, também oferece um conjunto selecionado de modelos de código aberto. A criação de uma conta com qualquer um dos serviços possibilitará a geração de uma chave de API para qualquer um dos modelos oferecidos por esse provedor.

O LangChain não se limita a modelos de base prontos para uso: a CustomLLM class (link fora do ibm.com) possibilita wrappers LLM personalizados. Da mesma forma, você pode usar as APIs do IBM Watsonx e o Python SDK, que contêm uma integração com o LangChain, para criar aplicações no LangChain com modelos que você já treinou ou ajustou para suas necessidades específicas com a classe WatsonxLLM (e o ID de projeto específico do modelo).