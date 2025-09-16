O que é desenvolvimento de agentes de IA?

A avaliação do agente de IA é o processo de testar e validar a IA agêntica para garantir que ela atinja suas metas e tenha o desempenho esperado. Requer um conjunto de dados de testes ou validação que seja diferente do conjunto de dados de treinamento e diversificado o suficiente para abranger todos os casos de teste possíveis e refletir cenários do mundo real.
A realização de testes em uma área de testes ou em um ambiente simulado pode ajudar a identificar melhorias de desempenho desde o início e identificar quaisquer problemas de segurança e riscos éticos antes de implementar os agentes para os usuários reais.
Assim como os benchmarks de LLMs, os agentes de IA também possuem um conjunto de métricas de avaliação. As mais comuns incluem métricas funcionais, como taxa de sucesso ou conclusão de tarefas, taxa de erro e latência, e métricas éticas, como pontuação de viés e imparcialidade e vulnerabilidade de injeção de prompts. Agentes e bots que interagem com os usuários são avaliados de acordo com seu fluxo de conversação, taxa de engajamento e pontuação de satisfação do usuário.
Depois de medir as métricas e analisar os resultados dos testes, as equipes de desenvolvimento de agentes podem prosseguir com a depuração de algoritmos, modificar as arquiteturas dos agentes, refinar a lógica e otimizar o desempenho.