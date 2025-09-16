O que é desenvolvimento de agentes de IA?

O desenvolvimento de agentes de IA é o processo de criação de agentes de IA. Inclui projeto, desenvolvimento, treinamento, testes e implementação de IA agêntica.

As empresas podem optar por criar agentes de IA a partir do zero. Isso lhes dá controle total sobre a arquitetura agêntica e a funcionalidade. Elas também podem adaptar os sistemas de agentes a seus casos de uso e necessidades de negócios e personalizar a IA agêntica para tarefas específicas. Criar agentes de IA a partir do zero, por outro lado, requer conhecimento especializado significativo em inteligência artificial, aprendizado de máquina e desenvolvimento de software. Além disso, pode ser caro.

Uma abordagem mais rápida e escalável, especialmente para iniciantes, envolve o uso de frameworks de agentes de IA. Como estrutura fundamental para agentes impulsionados por IA, essas plataformas de software têm funcionalidades integradas que ajudam a simplificar o processo de desenvolvimento de agentes, incluindo arquiteturas e modelos predefinidos, sistemas de gerenciamento de tarefas e ferramentas de integração e monitoramento.