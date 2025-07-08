Human-in-the-loop (HITL) refere-se a um sistema ou processo no qual um ser humano participa ativamente da operação, supervisão ou tomada de decisão de um sistema automatizado. No contexto da IA, HITL significa que seres humanos estão envolvidos em algum ponto do fluxo de trabalho da IA para garantir exatidão, segurança, responsabilidade ou tomada de decisão ética.
O aprendizado de máquina (ML) obteve avanços surpreendentes nos últimos anos, mas mesmo os modelos mais avançados de deep learning podem enfrentar ambiguidade, viés ou casos extremos que se desviam de seus dados de treinamento. O feedback humano pode ajudar a melhorar os modelos e servir como uma proteção para quando os sistemas de IA funcionam em níveis insuficientes. O HITL insere o insight humano no "circuito", o ciclo contínuo de interação e feedback entre os sistemas de IA e os seres humanos.
O objetivo do HITL é permitir que os sistemas de IA alcancem a eficiência da automação sem sacrificar a precisão, as nuances e o raciocínio ético da supervisão humana.
Boletim informativo do setor
Receba insights selecionados sobre as notícias mais importantes (e intrigantes) sobre IA. Inscreva-se no nosso boletim informativo semanal Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você encontrará um link para cancelar a assinatura em cada boletim informativo. Você pode gerenciar suas assinaturas ou cancelar a assinatura aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
O aprendizado de máquina human in the loop permite que humanos supervisionem e forneçam entradas nos fluxos de trabalho de IA. Aqui estão os principais benefícios do human in the loop:
Exatidão e confiabilidade
Tomada de decisão ética e responsabilidade
Transparência e explicabilidade
O objetivo de automatizar fluxos de trabalho é minimizar a quantidade de tempo e esforço que os seres humanos têm que gastar para gerenciá-los. No entanto, fluxos de trabalho automatizados podem dar errado de várias maneiras. Às vezes, os modelos encontram casos extremos que seu treinamento não os capacitou para lidar. Uma abordagem HITL permite que seres humanos corrijam entradas incorretas, dando ao modelo a oportunidade de melhorar ao longo do tempo. Os seres humanos podem ser capazes de identificar comportamentos anômalos usando seu conhecimento especializado no assunto, que podem, então, ser incorporados à compreensão do modelo.
Em aplicações de alto risco, seres humanos podem impor alertas, avaliações humanas e sistemas de segurança para ajudar a garantir que as decisões autônomas sejam verificadas. Eles podem detectar saídas com viés ou enganosas, evitando resultados negativos subsequentes. O feedback humano contínuo ajuda os modelos de IA a se adaptar a ambientes em mudança.
O viés é uma preocupação constante no aprendizado de máquina e, embora a inteligência humana seja conhecida por ser bastante enviesada às vezes, uma camada adicional de envolvimento humano pode ajudar a identificar e mitigar o viés incorporado nos próprios dados e algoritmos, o que incentiva a justiça nos resultados da IA.
Quando um ser humano está envolvido na aprovação ou substituição da saída da IA, a responsabilidade não recai apenas sobre o modelo ou seus desenvolvedores.
Algumas decisões exigem raciocínio ético que pode estar além dos recursos de um modelo. Por exemplo, as recomendações de uma plataforma de contratação algorítmica podem prejudicar certos grupos historicamente marginalizados. Embora os modelos de ML tenham feito grandes avanços nos últimos anos em sua capacidade de incorporar nuances em seu raciocínio, às vezes a supervisão humana ainda é a melhor abordagem. O HITL permite que seres humanos, que têm melhor compreensão das normas, do contexto cultural e das áreas éticas obscuras, pausem ou substituam as saídas automatizadas no caso de dilemas complexos.
Uma abordagem human in the loop pode fornecer um registro do motivo pelo qual uma decisão foi anulada com uma trilha de auditoria que apoia a transparência e as avaliações externas. Essa documentação permite uma defesa jurídica, auditoria de conformidade e avaliações internas de responsabilidade mais robustas.
Algumas regulamentações de IA exigem certos níveis de HITL. Por exemplo, o Artigo 14 da Lei de IA da UEdiz que “Os sistemas de IA de alto risco devem ser projetados e desenvolvidos de tal forma, inclusive com ferramentas apropriadas de interface homem-máquina, que possam ser efetivamente supervisionados por pessoas físicas durante o período em que estiverem em uso”.
De acordo com a regulamentação, essa supervisão deve evitar ou minimizar riscos à saúde, à segurança ou aos direitos fundamentais, com métodos que incluem operação manual, intervenção, anulação e monitoramento em tempo real. Os seres humanos envolvidos devem ser "competentes" para fazê-lo, entendendo os recursos e limitações do sistema, treinados no uso adequado e com autoridade para intervir quando necessário. Essa supervisão visa incentivar a prevenção de danos e o funcionamento adequado.
Ao detectar erros antes que causem danos, o HITL atua como uma rede de segurança, especialmente em setores regulamentados ou de alto risco, como saúde ou finanças. As abordagens do HITL ajudam a mitigar o efeito de "caixa-preta", em que o raciocínio por trás da saída da IA não é claro. A incorporação de supervisão e controle humanos aos processos de desenvolvimento e implementação ajuda os profissionais a identificar e mitigar os riscos, sejam eles técnicos, éticos, legais ou operacionais.
O HITL é uma ótima abordagem para aprimorar o desempenho dos sistemas de aprendizado de máquina, mas também tem suas desvantagens.
Escalabilidade e custo
Erro humano e inconsistência
Privacidade e segurança
A anotação humana pode ser lenta e cara, especialmente para grandes conjuntos de dados ou ciclos de feedback iterativos. À medida que o volume de dados ou a complexidade do sistema aumentam, depender de seres humanos pode se tornar um gargalo. Rotular milhões de imagens para um modelo de computer vision com alta precisão, por exemplo, pode exigir milhares de horas de trabalho humano. Alguns domínios, como medicina ou direito, podem exigir especialistas no assunto ainda mais caros. Um tumor mal rotulado em um exame de imagem médico pode resultar em um erro grave.
Embora os seres humanos possam fornecer maior exatidão, de certa forma eles podem ser mais enviesados e propensos a erros do que as máquinas. Os seres humanos podem interpretar dados ou tarefas de maneira diferente, especialmente em domínios sem uma resposta certa ou errada. Os anotadores humanos, sendo humanos, podem ficar cansados, distraídos ou confusos ao rotular dados. Eles também têm várias perspectivas sobre problemas subjetivos, o que pode levar a inconsistências na rotulagem.
Envolver seres humanos em processos de avaliação internos pode levantar preocupações quanto à privacidade, e até mesmo anotadores bem-intencionados podem vazar ou usar involuntariamente dados confidenciais que acessam durante o feedback.
A introdução de feedback humano direcionado e de alta qualidade antes, durante e depois do treinamento cria um ciclo de feedback que acelera o aprendizado e torna os modelos de aprendizado de máquina mais robustos, interpretáveis e alinhados com as necessidades do mundo real. Aqui estão algumas maneiras pelas quais a interação humana pode ser incorporada aos fluxos de trabalho de IA.
Aprendizado supervisionado
RLHF
Aprendizagem ativa
As aplicações de aprendizado supervisionado exigem que os cientistas de dados rotulem os dados corretamente. Esses resultados de anotação de dados resultam em conjuntos de dados usados para treinar um algoritmo de aprendizado de máquina. Esse é um fluxo de trabalho em que as entradas humanas são essenciais e importantes.
Por exemplo, uma abordagem supervisionada em um contexto de processamento de linguagem natural pode envolver seres humanos rotulando o texto como "spam" ou "não spam" para ensinar uma máquina a fazer essas distinções com sucesso. Em um caso de uso de computer vision, uma abordagem supervisionada poderia envolver seres humanos rotulando uma série de imagens como "carro", "ônibus" ou "motocicleta", para que um modelo possa executar tarefas de detecção.
Em outro exemplo, o aprendizado por reforço a partir do feedback humano (RLHF) utiliza um "modelo de recompensa" treinado com feedback humano direto, que é, então, usado para otimizar o desempenho de um agente de inteligência artificial por meio do aprendizado por reforço. O RLHF é especialmente adequado para tarefas com objetivos complexos, mal definidos ou difíceis de especificar.
No aprendizado ativo, o modelo identifica previsões incertas ou de baixa confiança e solicita entradas humanas apenas quando necessário. Isso concentra o esforço de rotulagem nos exemplos mais difíceis ou ambíguos, levando a um aprendizado mais rápido e preciso.
Libere quatro para escalar a IA com uma base de dados sólida.
Aprenda como os CEOs podem equilibrar o valor que a IA generativa pode criar com o investimento que ela exige e os riscos que ela introduz.
Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
Aprenda uma abordagem de IA ágil que permite que as organizações inovem rapidamente e reduzam o risco de falhas.
Saiba como incorporar IA generativa, aprendizado de máquina e modelos de base em suas operações de negócios para melhorar o desempenho.
Quer ter mais retorno sobre seus investimentos em IA? Saiba como o dimensionamento da IA generativa em áreas importantes promove mudanças, ajudando suas melhores mentes a criar e oferecer soluções novas e inovadoras.
Aprenda sobre a história da IA e explore o que o futuro reserva para as empresas que consideram a adoção da IA.
Treine, valide, ajuste e implemente recursos de IA generativa, modelos de base e recursos de aprendizado de máquina com o IBM watsonx.ai, um estúdio empresarial de última geração para construtores de IA. Crie aplicações de IA em uma fração do tempo com uma fração dos dados.
Use IA para trabalhar em sua empresa com a experiência em IA líder do setor e com o portfólio de soluções da IBM.
Reinvente os fluxos de trabalho e operações críticos adicionando IA para maximizar experiências, tomadas de decisão em tempo real e valor de negócios.
Tenha acesso completo aos recursos que abrangem o ciclo de vida de desenvolvimento da IA. Produza soluções avançadas de IA com interfaces fáceis de usar, fluxos de trabalhos e acesso a APIs e SDKs padrão do setor.