Quando um ser humano está envolvido na aprovação ou substituição da saída da IA, a responsabilidade não recai apenas sobre o modelo ou seus desenvolvedores.

Algumas decisões exigem raciocínio ético que pode estar além dos recursos de um modelo. Por exemplo, as recomendações de uma plataforma de contratação algorítmica podem prejudicar certos grupos historicamente marginalizados. Embora os modelos de ML tenham feito grandes avanços nos últimos anos em sua capacidade de incorporar nuances em seu raciocínio, às vezes a supervisão humana ainda é a melhor abordagem. O HITL permite que seres humanos, que têm melhor compreensão das normas, do contexto cultural e das áreas éticas obscuras, pausem ou substituam as saídas automatizadas no caso de dilemas complexos.

Uma abordagem human in the loop pode fornecer um registro do motivo pelo qual uma decisão foi anulada com uma trilha de auditoria que apoia a transparência e as avaliações externas. Essa documentação permite uma defesa jurídica, auditoria de conformidade e avaliações internas de responsabilidade mais robustas.

Algumas regulamentações de IA exigem certos níveis de HITL. Por exemplo, o Artigo 14 da Lei de IA da UEdiz que “Os sistemas de IA de alto risco devem ser projetados e desenvolvidos de tal forma, inclusive com ferramentas apropriadas de interface homem-máquina, que possam ser efetivamente supervisionados por pessoas físicas durante o período em que estiverem em uso”.

De acordo com a regulamentação, essa supervisão deve evitar ou minimizar riscos à saúde, à segurança ou aos direitos fundamentais, com métodos que incluem operação manual, intervenção, anulação e monitoramento em tempo real. Os seres humanos envolvidos devem ser "competentes" para fazê-lo, entendendo os recursos e limitações do sistema, treinados no uso adequado e com autoridade para intervir quando necessário. Essa supervisão visa incentivar a prevenção de danos e o funcionamento adequado.