Fluxo de trabalho de IA

O fluxo de trabalho da inteligência artificial (IA) é o processo de utilização de tecnologias e produtos impulsionados por IA para agilizar tarefas e atividades dentro de uma organização.

Avanços recentes em aplicações e ferramentas impulsionados por IA e modelos de IA criaram novas oportunidades para as empresas melhorarem a forma de lidarem com fluxos de trabalho. À medida que as organizações adotam a transformação digital, os fluxos de trabalho orientados por IA, mantidos em plataformas de automação e templates avançados, eliminam ineficiências causadas por tarefas manuais e aprimoram a experiência de parceiros, funcionários e clientes.

Um relatório do IBM Institute for Business Value revelou que 92% dos executivos concordaram que os fluxos de trabalho de suas organizações serão digitalizados e utilizarão automação baseada em IA até 2025.

De acordo com Vanson Bourne (link fora do IBM.com),1 80% das organizações atualmente buscam a meta de automação de ponta a ponta do maior número possível de processos de negócios.



Fluxos de trabalho impulsionado por IA tornam-se um passo crítico para aprimorar as operações comerciais chave, melhorar o trabalho dos seus colaboradores e impulsionar o lucro.