O que é no-code?

Plataformas no-code revolucionam o desenvolvimento de software ao abstrair linguagens de codificação, lógica e sintaxe e permitir que usuários não técnicos criem aplicações por meio de interfaces intuitivas de arrastar e soltar. “No-code” é um nome um tanto impróprio, pois as interfaces e componentes com os quais os usuários interagem em plataformas no-code são construídos com linhas de código.

A diferença é que o usuário não precisa escrever o código, ele é pré-construído na plataforma. Em vez disso, os usuários projetam aplicações organizando componentes visuais como formulários, listas e botões em uma tela. Essas ações geram o código necessário automaticamente, lidando com o armazenamento, recuperação e processamento de dados nos bastidores.

Essa abstração permite que os usuários se concentrem na funcionalidade e no design enquanto a plataforma converte suas configurações em código funcional. O manuseio de dados é simplificado com modelos de dados estruturados e conectores pré-criados, facilitando a integração perfeita com sistemas externos e APIs.

A implementação é simplificada com opções de um clique, permitindo que as aplicações sejam iniciadas rapidamente sem configurações complexas. As plataformas gerenciam o provisionamento, o dimensionamento e as atualizações do servidor, mantendo as aplicações seguras e atualizadas.

Embora as plataformas no-code continuem a evoluir e a oferecer recursos mais avançados, sua principal força está em permitir que usuários não técnicos criem aplicações e fluxos de trabalho relativamente simples sem codificação.

As ferramentas no-code complementam o desenvolvimento tradicional de software em vez de substituí-lo. Embora alguns possam lidar com tarefas mais complexas, as soluções tradicionais de desenvolvimento ou de pouco código geralmente são superiores e necessárias para soluções mais sofisticadas.