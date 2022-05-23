Há muita sobreposição entre as duas abordagens (exacerbadas pelo posicionamento confuso dos fornecedores de plataformas de pouco código e no-code), apesar das diferenças sutis de funcionalidade entre suas soluções. No entanto, há diferenças importantes a serem consideradas:

Usuários-alvo

O pouco código é voltado para desenvolvedores profissionais, evitando a replicação de código básico e criando espaço para os aspectos mais complexos do desenvolvimento que levam à inovação e à riqueza dos conjuntos de funcionalidades. Ao automatizar os aspectos padrão da programação e adotar uma abordagem independente de sintaxe, ele permite a requalificação dos desenvolvedores e a expansão do pool de talentos.

O no-code, por outro lado, é voltado para usuários corporativos com vasto conhecimento de domínio e também podem ser um pouco experientes em tecnologia, mas não têm a capacidade de escrever código manualmente. Também é bom para equipes híbridas com usuários corporativos e desenvolvedores de software ou proprietários de pequenas empresas e equipes que não são de TI, como RH, finanças e jurídico.

Casos de uso

O no-code se presta bem a aplicativos front-end que podem ser projetados rapidamente por meio de interfaces de arrastar e soltar. Bons candidatos são aplicativos de IU que extraem dados de fontes e relatam, analisam, importam e exportam dados.

Além disso, o no-code é ideal para substituir tarefas administrativas monótonas, como relatórios baseados em Excel usados por equipes de negócios. Esses projetos não são priorizados facilmente pela TI, mas podem ser um salva-vidas para as equipes de negócios. Também é adequado para aplicativos internos que não carregam o ônus de funcionalidades extensas e para aplicativos de negócios de pequena escala com menos orçamento de desenvolvimento.

O pouco código, com uma biblioteca exaustiva de componentes, pode ser estendido para aplicação com lógica de negócios pesada e escalonada para um nível corporativo. Além disso, para integrar com outros aplicativos e API Connect, conectar-se a várias fontes de dados e construir sistemas com proteções de segurança que precisam da lente da TI, a estratégia de pouco código é uma alternativa melhor do que o no-code.

Velocidade

O pouco código requer mais treinamento e tempo para integrar, desenvolver e implementar, pois oferece mais oportunidades de personalização. Mas ainda é consideravelmente mais rápido do que o desenvolvimento tradicional.

O no-code, sendo altamente configurável e totalmente plug-and-play, leva menos tempo para ser construído em comparação com o pouco código. O tempo de teste também é reduzido porque há um risco mínimo de possíveis erros normalmente introduzidos pela codificação manual. Aqui, tudo se resume a garantir que as configurações e o fluxo de dados estejam definidos corretamente.

Sistemas abertos versus fechados

O pouco código é um sistema aberto que permite que seus usuários estendam a funcionalidade por meio do código. Isso significa mais flexibilidade e reutilização. Por exemplo, os usuários podem criar plug-ins personalizados e conectores de fontes de dados para atender aos seus casos de uso e reutilizá-los mais tarde. Mas vale a pena observar que as atualizações e patches mais recentes do LCAP precisam ser testados com o código introduzido manualmente.

O no-code é um sistema mais fechado que só pode ser estendido por meio de conjuntos de funcionalidades de modelo. Isso significa casos de uso restritos e acesso a plug-ins e integrações clichês, mas é mais fácil garantir a compatibilidade com versões anteriores, pois não há código escrito manualmente que possa quebrar versões futuras do NCDP.

Risco da TI invisível

Embora isso tenha sido uma preocupação para plataformas de pouco código e sem código, o risco da TI invisível é maior com no-code, o que exige pouca ou quase nenhuma intervenção das equipes de TI. Isso pode resultar em uma infraestrutura paralela que não é monitorada de perto, levando a vulnerabilidades de segurança e dívidas técnicas.

No entanto, o fato de que o pouco código ainda está sob o controle das equipes de TI pode ajudar a garantir melhor governança e controle.

Intervalo arquitetônico

O pouco código pontua em relação ao no-code em sua compatibilidade com escalabilidade e compatibilidade entre plataformas. Adicionar plug-ins personalizados e código personalizado abre a possibilidade de uma gama mais ampla de implementações e de trabalhar com múltiplas plataformas.

O no-code tem menos extensibilidade e potencial limitado na conexão com sistemas legados ou na integração com outras plataformas. Portanto, ele lida com um conjunto restrito de casos de uso e tem uma capacidade reduzida para escalar.