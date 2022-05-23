A demanda por hiperautomação e modernização de TI cresceu, mas as empresas têm se esforçado para se alinhar a essas tendências devido à atual disponibilidade limitada de talentos para desenvolvedores. Muitos projetos de TI são relegados ao arquivo "pendente" devido à escassez de recursos com habilidades técnicas especializadas. Como resultado, continuam existindo ineficiências operacionais e o tempo de lançamento no mercado — um fator crucial para as empresas permanecerem competitivas — está comprometido.
Para lidar com esses desafios, soluções de desenvolvimento de software com pouco código e no-code (link externo a ibm.com) surgiram como alternativas viáveis e convenientes ao processo de desenvolvimento tradicional.
Pouco código é uma abordagem de desenvolvimento rápido de aplicação (RAD) que permite a geração automatizada de código por meio de blocos de construção visuais, como interfaces de arrastar e soltar e menu suspenso. Essa automação permite que os usuários com pouco código se concentrem no diferenciador em vez do denominador comum da programação. pouco código é um meio termo equilibrado entre programação manual e no-code, pois seus usuários ainda podem adicionar código sobre código gerado automaticamente.
Exemplos de aplicações que se prestam ao desenvolvimento com pouco código incluem plataformas de gerenciamento de processo empresarial, desenvolvimento de sites e aplicativos móveis, ferramentas para vários departamentos, como software de gerenciamento de avaliações, integração com plugins externos e tecnologias de última geração baseadas em nuvem, como bibliotecas de aprendizado de máquina, automação robótica de processos e modernização de aplicativos legados.
Jamil Spain tem alguns vídeos ótimos sobre pouco código e no-code que incluiremos para um mergulho mais profundo no assunto.
O no-code também é uma abordagem RAD e é frequentemente tratado como um subconjunto da abordagem de desenvolvimento modular plug-and-play e de pouco código. Enquanto em pouco código há alguma dificuldade feita pelos desenvolvedores na forma de scripts ou programação manual, o no-code tem uma abordagem totalmente independente, com 100% de dependência de ferramentas visuais.
Exemplos de aplicações adequadas para o desenvolvimento no-code incluem aplicações de autoatendimento para usuários corporativos, dashboards, aplicativos móveis e aplicativos web, plataformas de gerenciamento de conteúdo e construtores de pipelines de dados. No-code é ideal para aplicativos standalone de criação rápida, IU simples e automações simples, e é usado em ferramentas de planejamento de calendário, ferramentas de gerenciamento de instalações e aplicativos de relatórios de BI com colunas e filtros configuráveis.
Uma application platform de pouco código (LCAP) — também chamada de plataforma de desenvolvimento de pouco código (LCDP) — contém um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) com funcionalidades integradas, como APIs, modelos de código, módulos plug-in reutilizáveis e conectores gráficos para automatizar uma porcentagem significativa do processo de desenvolvimento de aplicação. Em geral, os LCAPs estão disponíveis como soluções de PaaS (Platform-as-a-Service) baseadas em nuvem.
Uma plataforma de pouco código trabalha com o princípio de reduzir a complexidade usando ferramentas visuais e técnicas como modelagem de processos, em que os usuários empregam ferramentas visuais para definir fluxo de trabalho, business rules, interfaces de usuários e similares. Nos bastidores, todo o fluxo de trabalho é automaticamente convertido em código. Os LCAPs são usados predominantemente por desenvolvedores profissionais para automatizar os aspectos genéricos da codificação para redirecionar o esforço na última etapa do desenvolvimento.
Exemplos dessas plataformas de automação incluem application platforms de pouco código, pacotes inteligentes de gerenciamento de processo empresarial e outras ferramentas de RAD semelhantes.
Em uma plataforma de desenvolvimento no-code (NCDP) — também chamada de plataforma de automação e desenvolvimento do cidadão (CADP) — todo o código é gerado por meio de interfaces de arrastar e soltar ou apontar e clicar. Os NCDPs são usados tanto por desenvolvedores profissionais quanto por desenvolvedores cidadãos (usuários não técnicos ou não desenvolvedores com habilidades limitadas ou inexistentes em programação).
Tanto o pouco código quanto o no-code são semelhantes, pois visam abstrair os aspectos complexos da programação usando interfaces visuais e modelos pré-configurados. Ambas as plataformas de desenvolvimento estão disponíveis como soluções de PaaS e adotam um projeto baseado em fluxo de trabalho para definir a progressão lógica dos dados. Eles compartilham muitos benefícios devido à abordagem em comum:
Há muita sobreposição entre as duas abordagens (exacerbadas pelo posicionamento confuso dos fornecedores de plataformas de pouco código e no-code), apesar das diferenças sutis de funcionalidade entre suas soluções. No entanto, há diferenças importantes a serem consideradas:
O pouco código é voltado para desenvolvedores profissionais, evitando a replicação de código básico e criando espaço para os aspectos mais complexos do desenvolvimento que levam à inovação e à riqueza dos conjuntos de funcionalidades. Ao automatizar os aspectos padrão da programação e adotar uma abordagem independente de sintaxe, ele permite a requalificação dos desenvolvedores e a expansão do pool de talentos.
O no-code, por outro lado, é voltado para usuários corporativos com vasto conhecimento de domínio e também podem ser um pouco experientes em tecnologia, mas não têm a capacidade de escrever código manualmente. Também é bom para equipes híbridas com usuários corporativos e desenvolvedores de software ou proprietários de pequenas empresas e equipes que não são de TI, como RH, finanças e jurídico.
O no-code se presta bem a aplicativos front-end que podem ser projetados rapidamente por meio de interfaces de arrastar e soltar. Bons candidatos são aplicativos de IU que extraem dados de fontes e relatam, analisam, importam e exportam dados.
Além disso, o no-code é ideal para substituir tarefas administrativas monótonas, como relatórios baseados em Excel usados por equipes de negócios. Esses projetos não são priorizados facilmente pela TI, mas podem ser um salva-vidas para as equipes de negócios. Também é adequado para aplicativos internos que não carregam o ônus de funcionalidades extensas e para aplicativos de negócios de pequena escala com menos orçamento de desenvolvimento.
O pouco código, com uma biblioteca exaustiva de componentes, pode ser estendido para aplicação com lógica de negócios pesada e escalonada para um nível corporativo. Além disso, para integrar com outros aplicativos e API Connect, conectar-se a várias fontes de dados e construir sistemas com proteções de segurança que precisam da lente da TI, a estratégia de pouco código é uma alternativa melhor do que o no-code.
O pouco código requer mais treinamento e tempo para integrar, desenvolver e implementar, pois oferece mais oportunidades de personalização. Mas ainda é consideravelmente mais rápido do que o desenvolvimento tradicional.
O no-code, sendo altamente configurável e totalmente plug-and-play, leva menos tempo para ser construído em comparação com o pouco código. O tempo de teste também é reduzido porque há um risco mínimo de possíveis erros normalmente introduzidos pela codificação manual. Aqui, tudo se resume a garantir que as configurações e o fluxo de dados estejam definidos corretamente.
O pouco código é um sistema aberto que permite que seus usuários estendam a funcionalidade por meio do código. Isso significa mais flexibilidade e reutilização. Por exemplo, os usuários podem criar plug-ins personalizados e conectores de fontes de dados para atender aos seus casos de uso e reutilizá-los mais tarde. Mas vale a pena observar que as atualizações e patches mais recentes do LCAP precisam ser testados com o código introduzido manualmente.
O no-code é um sistema mais fechado que só pode ser estendido por meio de conjuntos de funcionalidades de modelo. Isso significa casos de uso restritos e acesso a plug-ins e integrações clichês, mas é mais fácil garantir a compatibilidade com versões anteriores, pois não há código escrito manualmente que possa quebrar versões futuras do NCDP.
Embora isso tenha sido uma preocupação para plataformas de pouco código e sem código, o risco da TI invisível é maior com no-code, o que exige pouca ou quase nenhuma intervenção das equipes de TI. Isso pode resultar em uma infraestrutura paralela que não é monitorada de perto, levando a vulnerabilidades de segurança e dívidas técnicas.
No entanto, o fato de que o pouco código ainda está sob o controle das equipes de TI pode ajudar a garantir melhor governança e controle.
O pouco código pontua em relação ao no-code em sua compatibilidade com escalabilidade e compatibilidade entre plataformas. Adicionar plug-ins personalizados e código personalizado abre a possibilidade de uma gama mais ampla de implementações e de trabalhar com múltiplas plataformas.
O no-code tem menos extensibilidade e potencial limitado na conexão com sistemas legados ou na integração com outras plataformas. Portanto, ele lida com um conjunto restrito de casos de uso e tem uma capacidade reduzida para escalar.
Tanto o pouco código quanto o no-code têm seus pontos fortes individuais. As semelhanças entre os dois também não tornam essa decisão fácil. A melhor maneira de seguir em frente é avaliar os requisitos atuais e fazer uma escolha de acordo.
Aqui estão algumas perguntas para determinar as necessidades do usuário:
As duas perguntas-chave aqui são: para que é a aplicação e quem vai criá-la? Embora ambas sejam questões importantes, é melhor usar uma abordagem centrada em objetivos do que uma abordagem centrada no usuário, ou seja, o que é mais importante do que quem.
Se os casos de uso forem complexos, exigirem integrações com outros aplicativos locais ou na nuvem, tiverem requisitos críticos ou de cliente ou precisarem ser implementados em toda a empresa, a opção preferida é a de pouco código. Nesse caso, mesmo que os usuários não tenham o conhecimento necessário em linguagens de programação, parcerias com equipes de TI ou programas de treinamento podem resolver os desafios.
