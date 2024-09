O que são regras de negócios?

As regras de negócios guiam a tomada de decisão cotidiana dentro de empresas, delineando os relacionamentos entre objetos, como nomes de clientes e seus respectivos pedidos. Esta conversão das atividades de negócios de uma empresa em uma lógica de negócios concreta permite aos engenheiros de software e analistas de negócios aplicarem essas regras em ferramentas de fluxo de trabalho ou outros aplicativos para possibilitar a automação de processos. Sem elas, a atualização de processos pode se tornar mais árdua e demorada, e os documentos podem estar sujeitos a mais erros humanos e inconsistências. Ao implementar regras de negócios em toda uma organização, as empresas podem economizar tempo e dinheiro, simplificando o trabalho para os stakeholders ideais e reduzindo a rotatividade.

Regras de negócios vs. requisitos de negócios



Algumas pessoas podem confundir os termos, regras de negócios e requisitos de negócios, mas eles são , na verdade, muito distintos e diferentes. Como resultado, vale a pena observar como eles são usados dentro de um ambiente de negócios.

As regras de negócios fornecem a base para sistemas de automação ao tomar informações documentadas ou não documentadas, convertendo-as em várias declarações condicionais. Por exemplo, ao realizar uma ordem de compra, pode haver um processo de aprovação diferente dependendo do custo. As ferramentas e serviços abaixo de USD 5 mil só precisam da aprovação do gerente, mas à medida que os custos aumentam, eles podem necessitar de aprovação pelo C-suite. As regras de negócios formalizam este processo ao definirem limites sob os quais as faturas são enviadas à alta gerência vs. aos gerentes de primeira linha. As declarações condicionais, como essas, são aplicadas a uma série de processos de negócios.

Os requisitos de negócios estabelecem os critérios de sucesso para um determinado projeto. Ao especificar as tarefas e os recursos necessários para concluir o projeto, as equipes podem ver com mais clareza as lacunas e os obstáculos para alcançar o seu objetivo. Este exercício é geralmente concluído no início de um projeto de negócios para estabelecer as expectativas entre os stakeholders e abordar quaisquer necessidades adicionais para a conclusão do projeto.