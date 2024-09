O que é gerenciamento de inventário?

O gerenciamento de inventário exige visibilidade do inventário, saber quando fazer o pedido, quanto pedir e onde armazenar o inventário. As operações de atendimento de pedidos multicanal normalmente têm inventário espalhado por muitos lugares em toda a cadeia de suprimentos. As empresas necessitam de uma visão precisa do inventário para garantir o atendimento dos pedidos dos clientes, reduzir os tempos de resposta das remessas e minimizar a falta de inventário, vendas excessivas e remarcações.