O módulo IBM Enviz Supply Chain Intelligence registra e agrega dados de transações em grande volume de fornecedores e produtos para emissões e relatórios do Escopo 3, com foco na Categoria 1 – bens e serviços adquiridos.

Dados transacionais, incluindo gastos, são integrados diretamente de sistemas ERP e de contabilidade financeira. O mecanismo de cálculo de emissões incorporado automatiza o cálculo de emissões do Escopo 3 para linhas de pedidos individuais, priorizando dados específicos do fornecedor sempre que disponíveis; caso contrário, são utilizados dados médios ou fatores de emissão baseados em gastos. Ferramentas de análise de dados fornecem insights para apoiar atividades de redução de emissões.

Projetado para escalabilidade, o software de cadeia de suprimentos ESG gerencia grandes conjuntos de dados para evoluir conforme as necessidades organizacionais. O software facilita a colaboração com os fornecedores e integra a contabilidade avançada de carbono em um pacote que cobre todas as categorias de Escopos 1, 2 e 3.