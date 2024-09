A BPA abrange vários tipos de automação, cada um lidando com diferentes níveis ao longo do espectro da automação, desde tarefas simples até processos complexos que exigem tecnologias avançadas como IA. Os vários tipos de BPA e como eles contribuem para agilizar as operações de negócios são:

Automação de tarefas: esta é a forma mais básica de BPA. A automação de tarefas se concentra na automação de tarefas manuais individuais dentro de um processo para economizar tempo e reduzir erros. As aplicações típicas incluem o envio de e-mails automatizados, a geração de documentos, a captura de assinaturas digitais, a atualização de status do sistema e outras tarefas administrativas.



Automação do fluxo de trabalho: a automação do fluxo de trabalho leva a automação ainda mais longe, aplicando-a a uma série definida de tarefas e atividades. Isso significa que determinadas tarefas são concluídas na sequência correta e que o trabalho é passado de forma eficiente de uma etapa para outra. Embora alguns fluxos de trabalho possam ser totalmente automatizados, outros podem precisar de uma combinação de tarefas automatizadas e intervenção manual, especialmente para atividades que requerem julgamento humano. Por exemplo, um pedido de cliente on-line pode ser projetado para acionar uma variedade de tarefas automáticas, como enviar ao cliente um e-mail de confirmação com detalhes do pedido, realizar uma verificação automática do inventário para manter os níveis de estoque, sincronizar com gateways de pagamento seguros para processar os pagamentos dos clientes e gerar etiquetas de envio e guias de remessa.



Automação de processos: a automação de processos envolve automatizar um processo inteiro de ponta a ponta, em vez de tarefas ou fluxos de trabalho individuais. Envolve identificar e automatizar o maior número possível de componentes de um processo, incluindo tarefas distintas e fluxos de trabalho abrangentes que conectam tarefas. A automação de processos visa otimizar todo o processo para reduzir gargalos e impulsionar a consistência em toda a empresa.



Automação de processos digitais: A automação de processos digitais (DPA) vai além do escopo da BPA tradicional e integra estratégias de automação no contexto mais amplo da transformação digital. Ela otimiza os processos de ponta a ponta e melhora a experiência do cliente, aproveitando a tecnologia para preencher a lacuna entre as iniciativas individuais de automação e as metas digitais abrangentes.



Automação inteligente: a automação inteligente é o tipo mais sofisticado de BPA e combina elementos de automação de tarefas, automação de processos e RPA com tecnologias avançadas como IA, aprendizado de máquina (ML), processamento de linguagem natural (NLP) e análise de dados. Essa forma de automação pode executar tarefas de nível superior que exigem a tomada de decisão e habilidades cognitivas, como interpretar texto, fazer previsões com base na análise de dados e aprender com decisões passadas para otimizar ações futuras. Por exemplo, ao responder perguntas simples, os chatbots impulsionados por IA permitem que os agentes humanos tenham mais flexibilidade para lidar com questões complexas. Muitas empresas usam chatbots impulsionados por processamento de linguagem natural para lidar com consultas rotineiras de clientes.