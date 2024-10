Os dados dos clientes ajudam as equipes de marketing a desenvolver estratégias de marketing, ao identificar tendências e padrões de gastos. As ferramentas de inteligência artificial ajudam a processar esses conjuntos de big data para prever tendências futuras de gastos e realizar análises de concorrentes. Isso ajuda uma organização a obter uma compreensão mais profunda de seu lugar no mercado.



As ferramentas de IA permitem a segmentação de marketing, uma estratégia que usa dados para adaptar campanhas de marketing a clientes específicos com base em seus interesses. As equipes de vendas podem usar esses mesmos dados para fazer recomendações de produtos com base na análise de dados do cliente.