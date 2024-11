O que é automação empresarial?

As tecnologias de automação revolucionaram a experiência do cliente em vários setores. Por exemplo, a automação permitiu a criação de jornadas do cliente personalizadas e sem dificuldades. Chatbots, sistemas de suporte ao cliente impulsionados por IA e campanhas de marketing automatizadas permitem que as empresas interajam com os clientes em tempo real, forneçam assistência instantânea, ofereçam recomendações personalizadas e aumentem a satisfação geral do cliente. A tecnologia de automação simplifica as interações com o cliente, garante respostas rápidas e oferece experiências sob medida, promovendo a fidelidade e retenção de clientes a longo prazo.