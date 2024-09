O que é automação inteligente?

O valor da automação inteligente para o mundo atual, no mercado, é evidente. Com a automação de tarefas repetitivas através da AI, as empresas podem reduzir seus custos e aumentar a consistência de seus fluxos de trabalho. A pandemia de COVID-19 apenas acelerou os esforços transformação digital, alimentando mais investimento em infraestrutura para dar suporte à automação. À medida que o trabalho remoto também cresce, as funções continuarão a evoluir. Indivíduos focados em atividades de menor valor agregado serão realocados para implementar e escalar essas soluções, assim como outras atividades de alto valor agregado. Para os gerentes será necessário mudar o foco para elementos mais humanos de seu trabalho para manter a motivação de suas equipes. A automação revelará lacunas de habilidades da força de trabalho e os funcionários deverão se adaptar aos seus ambientes de trabalho em constante mudança. A média gestão também pode suportar essas transições de forma a atenuar a ansiedade e assegurar que os funcionários permaneçam resilientes durante esses períodos de mudança. A automação inteligente é, sem dúvida, o futuro do trabalho e as empresas que abrem mão de sua adoção terão dificuldade para se manterem competitivas em seus respectivos mercados.