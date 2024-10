Forneça um serviço superior ao cliente

As interações com os clientes agora podem ser assistidas em tempo real com a IA conversacional. Consultas baseadas em voz usam processamento de linguagem natural (PLN) e análise de sentimentos para reconhecimento de fala para que as conversas possam começar imediatamente. Usando algoritmos de aprendizado de máquina, a IA pode entender o que os clientes estão dizendo, bem como seu tom, e pode direcioná-los aos agentes de atendimento ao cliente quando necessário. Com o text to speech e a PLN, a IA pode responder imediatamente a consultas e instruções enviadas por texto. Não é necessário fazer os clientes esperarem pelas respostas às perguntas frequentes (FAQs) ou dar o próximo passo para a compra. E os agentes de atendimento ao cliente digitais podem aumentar a satisfação do cliente oferecendo conselhos e orientações a eles.

Personalize as experiências do cliente

O uso de IA é eficaz para criar experiências personalizadas em escala por meio de chatbots, assistentes digitais e interfaces de cliente, proporcionando experiências personalizadas e publicidades direcionadas a clientes e usuários finais. Por exemplo, a Amazon lembra os clientes de reordenar seus produtos comprados com mais frequência e mostra a eles produtos ou sugestões relacionados. O McDonald's está criando soluções de IA para atendimento ao cliente com a tecnologia de IA IBM Watsonx e PNL para acelerar o desenvolvimento de sua tecnologia de recebimento automatizado de pedidos (AOT). Isso não apenas ajudará a dimensionar a tecnologia AOT em todos os mercados, mas também ajudará a lidar com integrações, incluindo idiomas, dialetos e variações de menu adicionais. No Spotify, eles sugerem um novo artista para o prazer auditivo do cliente. O YouTube fornecerá um feed selecionado de conteúdo adequado aos interesses dos clientes.

Promover vendas cruzadas e ampliadas

Os mecanismos de recomendação usam dados de comportamento do consumidor e algoritmos de IA para ajudar a descobrir tendências de dados a serem usadas no desenvolvimento de estratégias de venda ampliada e venda cruzada mais eficazes, resultando em recomendações complementares mais úteis para os clientes durante o checkout para varejistas online. Outros usos incluem a Netflix oferecendo recomendações de visualização alimentadas por modelos que processam conjuntos de dados coletados do histórico de visualização; o LinkedIn usa ML para filtrar itens em um feed de notícias, fazendo recomendações de emprego e sugestões sobre com quem se conectar; e o Spotify usa modelos de ML para gerar suas recomendações de músicas.

Aprimoramento dos smartphones

O reconhecimento facial ativa smartphones e assistentes de voz, alimentados por aprendizado de máquina, enquanto a Siri da Apple, a Alexa da Amazon, o Google Assistant e o Copilot da Microsoft usam a PNL para reconhecer o que dizemos e depois responder adequadamente. As empresas também aproveitam o ML nas câmeras de smartphones para analisar e aprimorar fotos usando classificadores de imagens, detectar objetos (ou rostos) nas imagens e até mesmo usar redes neurais artificiais para aprimorar ou expandir uma foto, prevendo o que está além de suas bordas.

Apresentamos assistentes pessoais

Assistentes virtuais ou de voz, como a Alexa, da Amazon, e a Siri, da Apple, são impulsionados por IA. Quando alguém faz uma pergunta por fala ou texto, o ML procura a resposta ou lembra de perguntas semelhantes que a pessoa já fez antes. A mesma tecnologia pode alimentar bots de mensagens, como os usados pelo Facebook Messenger e Slack, enquanto o Google Assistant, a Cortana e o IBM watsonx Assistant combinam a PLN para entender perguntas e solicitações, tomar ações apropriadas e redigir respostas.

Humanização de Recursos Humanos

A IA pode atrair, desenvolver e reter uma força de trabalho que priorize habilidades. Uma enxurrada de aplicações pode ser rastreada, classificada e passada aos membros da equipe de RH com precisão. As tarefas manuais de avaliação de promoções podem ser automatizadas, facilitando a obtenção de insights importantes de RH com uma visão mais clara, por exemplo, dos funcionários candidatos para promoção e avaliando se eles atenderam aos principais benchmarks. Perguntas rotineiras da equipe podem ser respondidas rapidamente usando IA.