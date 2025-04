A IA equipa os varejistas para aproveitar a enorme quantidade de dados aos quais têm acesso, muitos dos quais têm sido subutilizados até agora. Da previsão do comportamento do cliente à eficiência da cadeia de suprimentos e marketing personalizado, a IA tem o potencial de revolucionar a eficiência e a produtividade de várias áreas importantes do setor, como o atendimento ao cliente, a eficiência operacional e a transformação de talentos.

Atendimento ao cliente

De acordo com o recente estudo com CEOs da IBM, onde examinamos as perspectivas dos setores de varejo e CPG sobre a inteligência artificial, a principal prioridade para esses setores hoje é a atenção ao cliente. No universo da atenção ao cliente, a IA generativa permite que os varejistas adotem uma abordagem centrada no cliente, aproveitando insights valiosos do feedback e dos hábitos de compra dos clientes. Essa abordagem baseada em dados ajuda a melhorar o design e a embalagem dos produtos, além de poder aumentar a satisfação do cliente e as vendas.

A IA generativa também pode atuar como um assistente cognitivo para a atenção ao cliente, fornecendo orientação contextual com base no histórico da conversa, análise de sentimento e transcrições da central de atendimento. Além disso, a IA generativa permite experiências de compra personalizadas, fidelizando o cliente e oferecendo uma vantagem competitiva.

Leia a história do cliente Kerry

Eficiência operacional

Quando se trata de eficiência operacional, as tecnologias de IA podem aprimorar as estratégias de preços, o gerenciamento de inventário e a logística, otimizando a receita e criando uma experiência de compra perfeita para os clientes. Por exemplo, a IA generativa pode ser usada para otimizar as estratégias de preços e atendimento, ao prever flutuações de demanda para preços dinâmicos e analisando fatores, incluindo prazos de entrega e custos de envio, para melhorar a logística, podendo resultar em economia de custos e melhor atendimento ao cliente.

Da mesma forma, a IA generativa pode usar dados históricos de vendas e fatores externos para ajudar a prever a demanda com mais precisão e evitar faltas de estoque e excesso de inventário, além de automatizar a reposição e a alocação de inventário. Ao gerenciar esses aspectos com eficiência, os varejistas podem simplificar suas operações e impulsionar o desempenho geral.

Leia o estudo do cliente EDEKA

Transformação de talentos

Uma terceira área de impacto potencial é a transformação de talentos, onde os varejistas podem aproveitar chatbots para recrutamento e integração, tornando o processo mais eficiente. Uma vez integrados, os funcionários podem receber programas de treinamento personalizados e adaptáveis, criados por IA generativa, que ajudam a identificar estilos de aprendizagem individuais e lacunas de conhecimento.

Desenvolver novas habilidades para funcionários existentes é o principal problema em relação a talentos para líderes da diretoria executiva, de acordo com um estudo recente do IBM Institute for Business Value (IBV). Os executivos de varejo entrevistados classificaram o “analfabetismo tecnológico” e o “desenvolvimento de novas habilidades para os talentos existentes” como dois dos principais desafios de talentos de suas organizações atualmente. Os executivos de varejo entrevistados estimam que mais de 41% de sua força de trabalho precisará se requalificar como resultado da implementação da IA e da automação nos próximos três anos. Quase metade dos executivos de varejo entrevistados dizem que investem em requalificação, em vez de contratações externas.