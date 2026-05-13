A transformação dos negócios costumava acontecer por meio de uma série de pequenas vitórias. Os sistemas eram atualizados em fases, e os processos melhoravam um fluxo de trabalho de cada vez. Por algum tempo, essas correções e programas-piloto trouxeram progresso real.
A era das operações nativas em IA agora está testando com que rapidez as organizações conseguem ir além da experimentação incremental.
As estruturas tradicionais estão sofrendo com o ritmo das mudanças, criando gargalos e desacelerando o crescimento. À medida que a complexidade aumenta, a inovação no modelo de negócios se tornou o desafio decisivo para os CEOs.
A questão não é mais se a IA vai remodelar as operações empresariais, ela já remodelou. O desafio agora é avançar rápido o suficiente para capturar todo o seu potencial.
Nos próximos três anos, as organizações que aproveitarem a oportunidade da IA vão desbloquear insights, entrar em novos mercados e acelerar a inovação.
À medida que essas organizações expandem a IA por toda a empresa, ela se torna o próprio tecido operacional, conectando fluxos de trabalho, sistemas e domínios em uma empresa inteligente e integrada sem dificuldades.
A maioria das companhias aéreas está presa a sistemas legados. A Riyadh Air segue um caminho diferente, redefinindo as viagens aéreas para o mundo digital.
A Riyadh Air faz parceria com a IBM para reunir estratégia, sistemas e dados em um único modelo operacional nativo em IA.
Ao orquestrar dados, decisões e jornadas, a Riyadh Air oferece experiências personalizadas que se adaptam em tempo real.
A Riyadh Air transforma complexidade em impulso, estabelecendo um novo padrão para companhias aéreas modernas e operações inteligentes.
Apesar de toda a promessa das operações nativas em IA, poucos setores enfrentam uma necessidade mais urgente de evoluir do que a aviação, em que até as menores ineficiências têm um custo imediato e cumulativo.
Ainda assim, muitas companhias aéreas ainda operam com arquiteturas que já deveriam ter sido reinventadas há muito tempo. Os sistemas legados continuam sendo uma barreira primária à modernização, limitando a inovação justamente quando velocidade e adaptabilidade mais importam.1
E, com frequência, jornadas promissoras fracassam por causa dessa fricção operacional. Sistemas desatualizados travam, filas aumentam e as informações se fragmentam. Os viajantes sentem cada ponto de atrito e, inevitavelmente, sua jornada começa a perder altitude muito antes da decolagem.
A Riyadh Air está determinada a mudar isso.
Mohamad Ali
Senior Vice President, IBM® Consulting
Em um setor definido por restrições, a Riyadh Air está rompendo com as convenções para oferecer uma forma de viajar mais inteligente, mais rápida e mais intuitiva.
Nativamente digital. Impulsionada por IA. Nascida na nuvem. Modular. Aberta por design, uma companhia aérea projetada como uma empresa digital.
A tecnologia não é uma função de suporte. Ela é a base, o modelo operacional e o motor por trás de cada fluxo de trabalho e interação com o cliente.
Desde o primeiro dia, a Riyadh Air construiu plataformas projetadas para escalar, se adaptar e evoluir com a demanda. A arquitetura acelera a inovação, permite interoperabilidade sem dificuldades e fortalece os efeitos de rede à medida que o valor circula pelo ecossistema.
Juntas, essas forças moldam uma experiência de viagem que parece conectada e intuitiva de ponta a ponta.
A Riyadh Air projetou seu modelo operacional nativo em IA do zero, sem sistemas legados e construído para as demandas da era digital.
Cada decisão de design desafiou pressupostos de longa data que moldaram o setor aéreo por um século.
Reimaginar um setor nessa escala exige perspectiva, reconhecimento de padrões e a capacidade de transformar ambição em execução coordenada.
Para fazer isso, a Riyadh Air recorreu à IBM.
A parceria reuniu a profunda experiência técnica e do setor da IBM Consulting, um amplo ecossistema de parceiros e o poder de orquestração do IBM watsonx Orchestrate.
Como orquestradora e integradora por trás da visão de IA da Riyadh Air, a IBM Consulting coordenou 59 fluxos de trabalho em mais de 60 parceiros, incluindo Adobe, Apple, FLYR e Microsoft, alinhando estratégia, TI e entrega em um único modelo operacional.
IBM Institute for Business Value
A companhia aérea digital foi construída como nativa em nuvem e em IA desde o início. Sua base operacional é o watsonx, a plataforma que sustenta como a inteligência opera em toda a empresa.
Modelos, fluxos de trabalho e governança convergem, permitindo que a empresa escale à medida que evolui, mantendo o insight estreitamente conectado aos resultados.
O watsonx Orchestrate coordena agentes de IA especializados que dão suporte aos domínios comercial, operacional e de serviços em toda a companhia aérea.
A IBM Consulting viabilizou essa orquestração ao implementar uma plataforma de integração de nuvem híbrida construída no Azure Red Hat OpenShift e impulsionada pelo IBM Cloud Pak for Integration.
Com essa base estabelecida, vários agentes conseguem gerenciar o roteamento e concluir tarefas complexas em conjunto, transformando insights em resultados na velocidade operacional.
Os dados contextuais agora circulam continuamente por mais de 75 sistemas por meio de mais de 1.800 integrações, reunindo todos os domínios em um fluxo unificado de informações.
O resultado é um tecido de integração que permite à Riyadh Air perceber, decidir e responder como um único sistema, elevando tanto a experiência do cliente quanto o desempenho operacional.
Quando operações, dados e decisões se movem em conjunto, a Riyadh Air responde com a precisão e a intuição de uma tripulação de voo de primeira linha.
Os sistemas antecipam o que vem a seguir, os fluxos de trabalho respondem em harmonia e cada ação se alinha a um único propósito: oferecer uma experiência de viagem que pareça sem dificuldades, sem esforço e claramente pessoal para cada cliente. Em vez de tratar as experiências dos passageiros como uma série de transações isoladas, o Offer & Order permite que a companhia aérea gerencie a jornada do passageiro como um mercado unificado, coordenando cada escolha e ajuste de ponta a ponta.
Voos, hospedagens, transporte terrestre e refeições se tornam uma experiência fluida.
Um mecanismo em tempo real que cria, precifica e entrega ofertas de forma dinâmica à medida que a jornada acontece. Os viajantes não estão mais presos a um único momento de compra.
Assistentes de IA cuidam do trabalho rotineiro com supervisão incorporada, liberando engenheiros e equipes de operações e serviços para se concentrarem em momentos que exigem julgamento e cuidado.
Um concierge digital reduz a fricção no momento em que ela acontece, ao mesmo tempo que conecta as ferramentas dos funcionários, garantindo que a tripulação opere a partir de uma fonte única de verdade.
Na central de contato, agentes de IA coordenados pelo watsonx Orchestrate ampliam a atuação dos agentes humanos para resolver problemas com mais rapidez e confiabilidade.
A IBM construiu a camada digital do cliente da companhia aérea, incluindo o website, o aplicativo móvel, as ferramentas de serviço e a personalização, em uma arquitetura nativa em IA.
A IA agora informa as decisões à medida que elas acontecem, transformando insights em ações sensíveis ao contexto. As ofertas se adaptam no momento. O serviço se ajusta a cada viajante. As operações respondem à medida que as condições mudam.
Os insights não ficam mais parados em dashboards. A IA os coloca em ação, entregando recomendações, soluções e interações personalizadas exatamente quando elas importam.
Essa inteligência impulsiona a automação, resolvendo problemas antes que eles apareçam e coordenando operações sem intervenção manual.
Com a inteligência orientando as decisões e a automação ampliando o impacto, a Riyadh Air mantém um núcleo limpo apoiado por uma arquitetura modular, capaz de absorver novos recursos e permanecer pronta para o que vier a seguir.
A Riyadh Air é mais do que uma nova companhia aérea. Ela demonstra o que se torna possível quando uma empresa é projetada para operar como um único sistema inteligente, em que escala, velocidade e coordenação são incorporadas desde o início.
A complexidade não é mais algo a ser gerenciado. Ela é orquestrada para se tornar vantagem. A organização se move com precisão, respondendo rapidamente enquanto mantém o controle à medida que cresce.
A Riyadh Air está no caminho para se tornar a primeira companhia aérea de serviço completo a operar inteiramente com Offer & Order, apoiada por um stack nativo digital que torna a inovação repetível.
Inspirado pelo melhor do e-commerce, o modelo redefine como as jornadas são criadas, personalizadas e entregues, trazendo para a aviação de serviço completo a facilidade e a flexibilidade que os viajantes esperam das principais plataformas digitais do mundo.
Adam Boukadida
Diretor financeiro, Riyadh Air
À medida que a companhia aérea se expande, a plataforma evolui com ela. Novos parceiros e recursos se integram sem interromper o núcleo.
Os funcionários são capacitados a transformar sua paixão por viagens em excelência. As jornadas se desenrolam com intenção. Elas são pessoais, fluidas e conectadas com cuidado.
É assim que se parece quando a inteligência está incorporada ao núcleo. Quando a arquitetura apoia a ambição. Quando a tecnologia não apenas viabiliza as operações, mas as remodela continuamente.
Com uma arquitetura moderna, um ecossistema em expansão e inteligência incorporada ao seu núcleo, a Riyadh Air não está apenas se preparando para o futuro da aviação.
Ela o está definindo, como plataforma, como experiência e como um novo padrão para o que uma companhia aérea de serviço completo pode ser.
1 O guia do CEO para IA generativa. IBM Institute for Business Value. O que você precisa saber e fazer para vencer com tecnologia transformadora. Segunda edição. Janeiro de 2025. https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/br-pt/report/ceo-generative-ai-book
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Exemplos apresentados apenas para fins ilustrativos. Os resultados reais variam com base nas configurações e condições dos clientes e, portanto, os resultados geralmente esperados não podem ser fornecidos.
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