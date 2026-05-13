A transformação dos negócios costumava acontecer por meio de uma série de pequenas vitórias. Os sistemas eram atualizados em fases, e os processos melhoravam um fluxo de trabalho de cada vez. Por algum tempo, essas correções e programas-piloto trouxeram progresso real.



A era das operações nativas em IA agora está testando com que rapidez as organizações conseguem ir além da experimentação incremental.



As estruturas tradicionais estão sofrendo com o ritmo das mudanças, criando gargalos e desacelerando o crescimento. À medida que a complexidade aumenta, a inovação no modelo de negócios se tornou o desafio decisivo para os CEOs.



A questão não é mais se a IA vai remodelar as operações empresariais, ela já remodelou. O desafio agora é avançar rápido o suficiente para capturar todo o seu potencial.



Nos próximos três anos, as organizações que aproveitarem a oportunidade da IA vão desbloquear insights, entrar em novos mercados e acelerar a inovação.



À medida que essas organizações expandem a IA por toda a empresa, ela se torna o próprio tecido operacional, conectando fluxos de trabalho, sistemas e domínios em uma empresa inteligente e integrada sem dificuldades.