EDEKA trabalhou com IBM® Client Engineering e IBM Expert Labs em um piloto para ver se eles poderiam aplicar a IA generativa para melhorar situações de suporte para os sistemas de software que a empresa usou em suas lojas.

Juntos, a equipe usou a combinação de IBM Watson® Discovery e IBM watsonx.ai™ para criar uma base de conhecimento que consiste em documentos manuais, documentações técnicas e outras fontes, que foram ingeridas pelo serviço Watson Discovery. O Watson Discovery então retornou várias passagens relevantes para uma consulta do usuário, que serviu como entrada para o grande modelo de linguagem (LLM). Em seguida, a equipe usou a plataforma watsonx.ai para aplicar LLMs para gerar respostas relevantes com base na entrada correspondente do Discovery, bem como na consulta do usuário. Além disso, um aplicativo personalizado foi criado com o Vue Framework. O aplicativo incluía uma entrada de pesquisa, exibição dos resultados, bem como uma exibição dos documentos e passagens de texto relevantes. Devido ao uso da solução desenvolvida, o tempo de resolução de problemas caiu drasticamente e o ROI da solução é inferior a três meses.