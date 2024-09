Juntas, a IBM e a Kerry desenvolveram uma plataforma de IA altamente eficaz, que ajuda as marcas de alimentos e bebidas a explorar a mudança das preferências do consumidor e a levar ofertas bem-sucedidas ao mercado. "Quando nossos clientes sabem quais são os produtos que os consumidores desejam e começam a desenvolver mais cedo, esses produtos atingem o mercado no pico da demanda do consumidor, e todos ganham", diz Sandora.

A solução já provou ser fundamental para um cliente da Kerry que busca um novo sabor distinto para uma marca de salgadinhos popular. Em vez das quatro a seis semanas em que o processo normalmente exigia, a Kerry identificou novos sabores e forneceu conceitos de produtos em apenas cinco dias usando o Kerry Trendspotter. Todo o empreendimento, desde a ideia até a comercialização do produto, demorou menos de dois meses para o cliente, uma aceleração significativa em relação ao prazo anterior, de seis a nove meses.

Combinando a tecnologia Watson e a experiência da Kerry no setor, o Kerry Trendspotter é diferente de outras ofertas no mercado. "As empresas de tecnologia estão tentando competir nesse cenário”, diz Sandora. “Mas temos quase 50 anos de experiência em alimentos e bebidas para validar as tendências que estamos vendo e entregar um produto. É um grande diferencial em termos de como nossos clientes estão vendo valor."

Com base na demanda global dos clientes pelo Kerry Trendspotter, a Kerry está trabalhando com a IBM para fornecer resultados traduzidos em vários idiomas para produtores de alimentos e bebidas em todo o mundo. A empresa credita a IBM por um esforço contínuo inovador e de apoio.

"O que eu mais aprecio em trabalhar com a IBM é sua abordagem iterativa e colaborativa para a parceria", diz Sandora. "A equipe com a qual trabalhamos foi fantástica em melhorar continuamente as ideias para que pudéssemos realmente atender às expectativas que tivemos na previsão de tendências futuras."