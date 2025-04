As primeiras iterações das aplicações de IA com as quais mais interagimos atualmente foram criadas com base em modelos tradicionais de aprendizado de máquina. Esses modelos dependem de algoritmos de aprendizado desenvolvidos e mantidos por cientistas de dados. Em outras palavras, os modelos tradicionais de aprendizado de máquina precisam de intervenção humana para processar novas informações e executar qualquer nova tarefa que não caia no treinamento inicial.

Por exemplo, a Apple tornou a Siri uma funcionalidade de seu iOS em 2011. Essa versão inicial da Siri foi treinada para entender um conjunto de declarações e solicitações altamente específicas. A intervenção humana foi necessária para expandir a base de conhecimento e a funcionalidade da Siri.

No entanto, os recursos da IA têm evoluído constantemente desde o desenvolvimento inovador das redes neurais artificiais em 2012, que permitem que as máquinas se envolvam em aprendizado por reforço e simulem como o cérebro humano processa informações.

Ao contrário dos modelos básicos de aprendizado de máquina, os modelos de deep learning permitem que aplicações de IA aprendam a executar novas tarefas que exigem inteligência humana, a adotar novos comportamentos e a tomar decisões sem intervenção humana. Como resultado, o deep learning possibilitou a automação de tarefas, a geração de conteúdo, a manutenção preditiva e outros recursos em todos os setores.

Devido ao deep learning e a outros avanços, o campo da IA permanece em um estado de fluxo constante e acelerado. Nossa compreensão coletiva da IA realizada e da IA teórica continua a mudar, o que significa que as categorias e a terminologia da IA podem divergir (e se sobreporem) de uma fonte para outra. No entanto, os tipos de IA podem ser amplamente compreendidos por meio do exame de duas categorias abrangentes: os recursos e as funcionalidades da IA.