A adoção da inteligência artificial (IA) está aqui. As organizações não estão mais perguntando se devem adicionar recursos de IA, mas como planejam usar essa tecnologia que está surgindo rapidamente. Na verdade, o uso da inteligência artificial nos negócios está se desenvolvendo além de pequenas aplicações específicas para casos de uso, em um paradigma que coloca a IA no núcleo estratégico das operações de negócios. Ao oferecer insights mais profundos e eliminar tarefas repetitivas, os trabalhadores terão mais tempo para desempenhar funções exclusivamente humanas, como colaborar em projetos, desenvolver soluções inovadoras e criar experiências melhores.
Esse avanço não vem sem desafios. Enquanto 42% das empresas afirmam que estão explorando a tecnologia de IA, a taxa de falha é alta; em média, 54% dos projetos de IA passam do piloto à produção. Superar esses desafios exigirá uma mudança em muitos dos processos e modelos que as empresas usam hoje: mudanças na arquitetura de TI, gerenciamento de dados e cultura. Veja a seguir algumas das maneiras pelas quais as organizações hoje estão realizando essa mudança e colhendo os benefícios da IA de maneira prática e ética.
Boletim informativo do setor
Receba insights selecionados sobre as notícias mais importantes (e intrigantes) sobre IA. Inscreva-se no nosso boletim informativo semanal Think. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
Sua assinatura será entregue em inglês. Você encontrará um link para cancelar a assinatura em cada boletim informativo. Você pode gerenciar suas assinaturas ou cancelar a assinatura aqui. Consulte nossa Declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
A inteligência artificial nos negócios aproveita dados de toda a empresa, bem como de fontes externas, para obter insights e desenvolver novos processos de negócios por meio do desenvolvimento de modelos de IA. Esses modelos visam reduzir o trabalho rotineiro e as tarefas complicadas e demoradas, além de ajudar as empresas a fazer mudanças estratégicas na maneira como fazem negócios para obter maior eficiência, melhor tomada de decisões e melhores resultados de negócios.
Uma frase comum que você ouvirá sobre IA é que a inteligência artificial tão boa quanto a base de dados que a molda. Portanto, um programa de IA para empresas bem construído também deve ter um bom framework de gestão de dados. Isso garante que os dados e os modelos de IA não sejam apenas precisos, proporcionando um resultado de maior qualidade, mas que os dados estejam sendo usados de maneira segura e ética.
É difícil evitar conversas sobre inteligência artificial nos negócios hoje em dia. Saúde, varejo, serviços financeiros, manufatura, seja qual for o setor, os líderes empresariais querem saber como o uso de dados pode proporcionar uma vantagem competitiva e ajudar a lidar com os desafios pós-COVID que enfrentam diariamente.
Grande parte das conversas tem se concentrado nos recursos da IA generativa, e por um bom motivo. No entanto, embora essa inovadora tecnologia de IA tenha sido o foco da atenção da mídia, ela conta apenas parte da história. Aprofundando mais, o potencial dos sistemas de IA também está nos desafiando a ir além dessas ferramentas e pensar de forma mais ampla: como a aplicação de IA e modelos de aprendizagem de máquina avançará os objetivos estratégicos e de longo alcance dos negócios?
A inteligência artificial nos negócios já está impulsionando mudanças organizacionais na forma como as empresas abordam a análise de dados e a detecção de ameaças à cibersegurança. A IA está sendo implementada em fluxos de trabalho chave, como aquisição e retenção de talentos, atendimento ao cliente e modernização de aplicações, especialmente combinada com outras tecnologias como agentes virtuais ou chatbots.
Avanços recentes em IA também estão ajudando empresas a automatizar e otimizar o recrutamento e o desenvolvimento profissional em Recursos Humanos, o DevOps e o cloud management, além de pesquisa e fabricação em biotecnologia. À medida que essas mudanças organizacionais evoluem, as empresas começarão a passar de um uso da IA apenas para auxiliar processos existentes para um cenário em que a IA passa a impulsionar novas automações de processos, reduzir erros humanos e fornecer insights mais profundos. É uma abordagem conhecida como IA first ou IA+.
Como é criar um processo com uma abordagem da IA first? Como toda mudança sistêmica, trata-se de um processo passo a passo — uma escada para a IA — que permite às empresas criar uma estratégia empresarial clara e desenvolver recursos de IA de forma cuidadosa e totalmente integrada, seguindo três etapas definidas.
O primeiro passo para adotar a IA first é modernizar seus dados em um ambiente de multinuvem híbrida. Os recursos de IA exigem uma infraestrutura altamente elástica para reunir vários recursos e fluxos de trabalho em uma plataforma de equipe. Um ambiente multinuvem híbrido oferece isso, proporcionando a você escolha e flexibilidade em toda a sua empresa.
A criação de modelos de base começa com dados limpos. Isso inclui a criação de um processo para integrar, limpar e catalogar o ciclo de vida completo de seus dados de IA. Isso permite à sua organização a capacidade de escalar com confiança e transparência.
Uma gestão de dados adequada ajuda as organizações a construir confiança e transparência, fortalecendo a detecção de viés e a Tomada de decisão. Quando os dados são acessíveis, confiáveis e precisos, também permitem que as empresas implementem melhor a IA em toda a organização.
Modelos de base são modelos de IA treinados com algoritmos de aprendizado de máquina em um amplo conjunto de dados não rotulados que podem ser usados para diferentes tarefas com ajuste fino mínimo. O modelo pode aplicar informações aprendidas sobre uma situação em outra usando aprendizado autossupervisionado e aprendizado por transferência. Por exemplo, o ChatGPT foi desenvolvido com base nos modelos de base GPT-3.5 e GPT-4 criados pela OpenAI.
Modelos de base bem construídos oferecem benefícios significativos; o uso da IA pode economizar inúmeras horas para as empresas criarem seus próprios modelos. Essas vantagens de economia de tempo são o que está atraindo muitas empresas para uma adoção mais ampla. A IBM espera que, em dois anos, modelos de base impulsionem cerca de um terço da IA dentro dos ambientes corporativos.
Do ponto de vista dos custos, os modelos de base exigem um investimento inicial significativo; no entanto, permitem que as empresas economizem no custo inicial da criação de modelos, pois são facilmente dimensionados para outros usos, proporcionando um ROI mais alto e uma entrada mais rápida no mercado para investimentos em IA.
Para isso, a IBM está desenvolvendo um conjunto de modelos de base específicos de domínio que vão além dos modelos de aprendizado de linguagem natural e são treinados em vários tipos de dados de negócios, incluindo código, dados de séries temporais, dados tabulares, dados geoespaciais e dados semiestruturados e dados de modalidade mista, como texto combinado com imagens. O primeiro dos quais, Slate, foi lançado recentemente.
Para lançar um programa de IA realmente eficaz para sua empresa, você deve ter conjuntos de dados de qualidade limpos e uma arquitetura de dados adequada para armazená-los e acessá-los. A transformação digital da sua organização deve ser madura o suficiente para garantir que os dados sejam coletados nos pontos de contato necessários em toda a organização e que os dados devem ser acessíveis a quem estiver fazendo a análise de dados.
Construir um modelo de multinuvem híbrida eficaz é essencial para a IA gerenciar as enormes quantidades de dados que devem ser armazenados, processados e analisados. Arquiteturas de dados modernas frequentemente empregam uma abordagem de arquitetura de malha de dados, o que simplifica o acesso a dados e facilita o consumo democratizado de dados. A adoção de uma arquitetura de malha de dados também cria uma arquitetura composta pronta para IA que oferece recursos consistentes em todos os ambientes de nuvem híbrida.
A importância da precisão e do uso ético dos dados faz da gestão de dados uma peça importante na estratégia de IA de qualquer organização. Isso inclui a adoção de ferramentas de governança e a incorporação da governança aos fluxos de trabalho para manter padrões consistentes. Uma plataforma de gerenciamento de dados também possibilita que as organizações documentem adequadamente os dados usados para construir ou ajuste fino modelos, fornecendo aos usuários um insight sobre quais dados foram usados para moldar produções e às equipes de supervisão regulatória as informações necessárias para garantir a segurança e a privacidade.
Empresas que adotam a IA first para usar IA de forma eficaz e ética para gerar receita e melhorar operações terão vantagem competitiva sobre aquelas empresas que não conseguem integrar totalmente IA em seus processos. Ao criar sua estratégia de IA, veja a seguir algumas considerações críticas:
O primeiro passo ao integrar a IA na sua organização é identificar como as várias plataformas e tipos de IA se alinham com os principais objetivos. As empresas não devem apenas discutir como a IA será implementada para atingir esses objetivos, mas também os resultados desejados.
Por exemplo, os dados abrem oportunidades para experiências do cliente mais personalizadas e, por sua vez, uma vantagem competitiva. As empresas podem criar fluxos de trabalho automatizados de atendimento ao cliente com modelos de IA personalizados criados com base nos dados dos clientes. Interações mais autênticas de chatbot, recomendações de produtos, conteúdo personalizado e outras funcionalidades de IA têm o potencial de oferecer aos clientes mais do que eles desejam. Além disso, insights mais profundos sobre tendências de mercado e de consumo podem ajudar as equipes a desenvolver novos produtos.
Para uma melhor experiência do cliente (e eficiência operacional) concentre-se em como a IA pode otimizar fluxos de trabalho e sistemas críticos, como atendimento ao cliente, gestão da cadeia de suprimentos e cibersegurança.
Um dos elementos-chave na democratização de dados é o conceito de dados como um produto. Os dados da sua empresa estão espalhados por data centers locais, mainframes, nuvens privadas, nuvens públicas e infraestrutura de edge. Para escalar seus esforços de IA, você precisará usar com sucesso seu “produto” de dados.
Uma arquitetura de nuvem híbrida permite que você use dados de fontes díspares sem dificuldades e dimensione de forma eficaz em toda a empresa. Depois de dominar todos os seus dados e onde eles residem, decida quais dados são os mais críticos e quais oferecem a maior vantagem competitiva.
Com a rápida aceleração da tecnologia de IA, muitos começaram a fazer perguntas sobre ética, privacidade e viés. Para garantir que as soluções de IA sejam precisas, justas, transparentes e protejam a privacidade dos clientes, as empresas devem ter sistemas de gerenciamento de dados e ciclo de vida de IA bem estruturados.
As regulamentações para proteger os consumidores estão em constante expansão; em julho de 2023, a Comissão Europeia propôs novos padrões de aplicação do GDPR e uma política de dados que entraria em vigor em setembro. Sem a devida governança e transparência, as empresas correm o risco de danos à reputação, perdas econômicas e violações regulatórias.
Quer seja usando tecnologia de IA para alimentar chatbots ou escrever código, existem inúmeras maneiras pelas quais deep learning, IA generativa, processamento de linguagem natural e outras ferramentas de IA estão sendo implementadas para otimizar operações empresariais e a experiência do cliente. Aqui estão alguns exemplos de aplicações de negócios de inteligência artificial:
As empresas estão usando IA para modernização de aplicação e operações de TI corporativas, colocando a IA para trabalhar, automatizando a programação, implementando e escalando. Por exemplo, Project Wisdom permite que desenvolvedores usando Red Hat Ansible insiram um comando de programação como uma frase simples em inglês por meio de uma interface de linguagem natural e obtenham código gerado automaticamente. O projeto é resultado de uma iniciativa da IBM chamada IA for Code e do lançamento do IBM Project CodeNet, o maior conjunto de dados do gênero voltado para o ensino de IA na programação.
A IA é eficaz para criar experiências personalizadas em escala por meio de chatbots, assistentes digitais e outras interfaces de clientes. A McDonald's, a maior empresa de restaurantes do mundo, está desenvolvendo soluções de atendimento ao cliente com a tecnologia de IA IBM Watson e processamento de linguagem natural (PLN) para acelerar o desenvolvimento de sua tecnologia automatizada de atendimento de pedidos (AOT). Isso não apenas ajudará a dimensionar a tecnologia AOT em todos os mercados, mas também ajudará a lidar com integrações, incluindo idiomas, dialetos e variações de menu adicionais.
Quando a IBM implementou o IBM watsonx Orchestrate como parte de um programa piloto para a IBM Consulting na América do Norte, a empresa economizou 12.000 horas em um trimestre em tarefas de avaliação de promoção manual, reduzindo um processo que antes levava 10 semanas para cinco. O piloto também facilitou a obtenção de insights importantes de RH. Usando sua ferramenta de colaborador digital, o HiRo, a equipe de RH da IBM agora tem uma visão mais clara de cada funcionário para promoção e pode avaliar mais rapidamente se os principais benchmarks foram atendidos.
A IA nos negócios tem o potencial de melhorar uma ampla gama de processos e domínios de negócios, especialmente quando a organização prioriza a IA.
Nos próximos cinco anos, provavelmente veremos as empresas escalando programas de IA mais rapidamente, observando áreas onde a IA começou a fazer avanços recentes, como mão de obra digital, automação de TI, segurança, sustentabilidade e modernização de aplicações.
Em última análise, o sucesso das novas tecnologias em IA dependerá da qualidade dos dados, da arquitetura de gerenciamento de dados, dos modelos de base emergentes e da boa governança. Com esses elementos e com objetivos práticos e voltados para os negócios, as empresas podem aproveitar ao máximo as oportunidades da IA.
Participe do webinar da IBM no qual demonstramos como garantir o ROI real por meio de iniciativas de IA agêntica, com exemplos de setores, casos de uso e até mesmo as histórias de sucesso da própria IBM.
Saiba por que a IBM foi reconhecida como líder no Gartner Magic Quadrant de 2025 para plataformas de ciência de dados e aprendizado de máquina.
Saiba como as organizações estão passando de lançamentos de IA em pilotos díspares para usá-la para impulsionar a transformação no núcleo.
Acesse nosso catálogo completo com mais de 100 cursos on-line adquirindo uma assinatura individual ou para múltiplos usuários hoje, permitindo que você expanda suas habilidades em uma variedade de nossos produtos a um preço baixo.
IBM® Granite é uma família de modelos de IA de código aberto, de alto desempenho e confiáveis, adaptados para negócios e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore opções de linguagem, código, séries temporais e proteções.
Liderada pelos principais líderes da IBM, o currículo dessa experiência foi desenvolvido para ajudar líderes empresariais a terem o conhecimento necessário para priorizar os investimentos em IA que podem estimular o crescimento.
Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
Adote essas cinco mudanças de mentalidade para acabar com a incerteza, estimular a reinvenção dos negócios e acelerar o crescimento com a IA agêntica.
Saiba como incorporar com confiança a IA generativa e o aprendizado de máquina em sua empresa.
Treine, valide, ajuste e implemente recursos de IA generativa, modelos de base e recursos de aprendizado de máquina com o IBM watsonx.ai, um estúdio empresarial de última geração para construtores de IA. Crie aplicações de IA em menos tempo com menos dados.
Coloque a IA em ação na sua empresa com a experiência em IA líder do setor e com o portfólio de soluções da IBM.
Os serviços de IA da IBM Consulting ajudam a reinventar a forma como as empresas trabalham com IA para gerar transformação.
Ao utilizar a IA, o IBM Concert revela insights cruciais sobre suas operações e fornece recomendações específicas para cada aplicação com foco em melhorias. Descubra como o Concert pode impulsionar sua empresa.