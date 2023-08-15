Modelos de base são modelos de IA treinados com algoritmos de aprendizado de máquina em um amplo conjunto de dados não rotulados que podem ser usados para diferentes tarefas com ajuste fino mínimo. O modelo pode aplicar informações aprendidas sobre uma situação em outra usando aprendizado autossupervisionado e aprendizado por transferência. Por exemplo, o ChatGPT foi desenvolvido com base nos modelos de base GPT-3.5 e GPT-4 criados pela OpenAI.

Modelos de base bem construídos oferecem benefícios significativos; o uso da IA pode economizar inúmeras horas para as empresas criarem seus próprios modelos. Essas vantagens de economia de tempo são o que está atraindo muitas empresas para uma adoção mais ampla. A IBM espera que, em dois anos, modelos de base impulsionem cerca de um terço da IA dentro dos ambientes corporativos.

Do ponto de vista dos custos, os modelos de base exigem um investimento inicial significativo; no entanto, permitem que as empresas economizem no custo inicial da criação de modelos, pois são facilmente dimensionados para outros usos, proporcionando um ROI mais alto e uma entrada mais rápida no mercado para investimentos em IA.

Para isso, a IBM está desenvolvendo um conjunto de modelos de base específicos de domínio que vão além dos modelos de aprendizado de linguagem natural e são treinados em vários tipos de dados de negócios, incluindo código, dados de séries temporais, dados tabulares, dados geoespaciais e dados semiestruturados e dados de modalidade mista, como texto combinado com imagens. O primeiro dos quais, Slate, foi lançado recentemente.

A IA começa com dados

Para lançar um programa de IA realmente eficaz para sua empresa, você deve ter conjuntos de dados de qualidade limpos e uma arquitetura de dados adequada para armazená-los e acessá-los. A transformação digital da sua organização deve ser madura o suficiente para garantir que os dados sejam coletados nos pontos de contato necessários em toda a organização e que os dados devem ser acessíveis a quem estiver fazendo a análise de dados.

Construir um modelo de multinuvem híbrida eficaz é essencial para a IA gerenciar as enormes quantidades de dados que devem ser armazenados, processados e analisados. Arquiteturas de dados modernas frequentemente empregam uma abordagem de arquitetura de malha de dados, o que simplifica o acesso a dados e facilita o consumo democratizado de dados. A adoção de uma arquitetura de malha de dados também cria uma arquitetura composta pronta para IA que oferece recursos consistentes em todos os ambientes de nuvem híbrida.

Governança e conhecimento de onde vêm seus dados

A importância da precisão e do uso ético dos dados faz da gestão de dados uma peça importante na estratégia de IA de qualquer organização. Isso inclui a adoção de ferramentas de governança e a incorporação da governança aos fluxos de trabalho para manter padrões consistentes. Uma plataforma de gerenciamento de dados também possibilita que as organizações documentem adequadamente os dados usados para construir ou ajuste fino modelos, fornecendo aos usuários um insight sobre quais dados foram usados para moldar produções e às equipes de supervisão regulatória as informações necessárias para garantir a segurança e a privacidade.