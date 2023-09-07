Os efeitos das mudanças climáticas se tornam mais tangíveis a cada dia. Como resultado, o setor de energia elétrica está acelerando os esforços para reduzir o impacto ambiental. Para isso, eles precisam de ajuda para obter uma visão mais clara de onde se encontram no roteiro de redução de emissões e para entender melhor suas oportunidades de melhoria. É aqui que o aproveitamento da inteligência artificial (IA) e da análise de dados pode ajudar.

Para ajudar as empresas de serviços públicos, a IBM criou o Clean Electrification Maturity Model (CEMM) em conjunto com o American Productivity & Quality Center (APQC). Com base em 14 anos de desenvolvimento e contribuições de especialistas em empresas de serviços públicos de energia elétrica, o CEMM apresenta uma série de referências para ajudar as empresas de serviços públicos a medir a maturidade de seus recursos de eletrificação limpa, definir prioridades para transformação e acompanhar seu progresso ao longo do caminho.

Os resultados do primeiro benchmark global do CEMM de 90 empresas de serviços públicos de transmissão e distribuição traçam um panorama revelador do papel que a tecnologia pode desempenhar nessa transformação crítica. Empresas que aproveitam IA e análise de dados também podem tornar a energia limpa mais viável em geral, aumentando sua competitividade de custo em relação às fontes de energia legadas.

Em média, 3,3 vezes mais das empresas de serviços públicos mais maduras priorizam a pesquisa em balanceamento e comércio de energia. Essa pesquisa pode viabilizar mercados mais líquidos e preços de energia mais baixos para os clientes. Ao introduzir a IA nos processos de geração, transmissão e distribuição de energia renovável, as empresas de serviços públicos podem prever melhor os padrões climáticos com antecedência, oferecendo melhores insights sobre a produção de parques solares e eólicos.