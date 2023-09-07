Os efeitos das mudanças climáticas se tornam mais tangíveis a cada dia. Como resultado, o setor de energia elétrica está acelerando os esforços para reduzir o impacto ambiental. Para isso, eles precisam de ajuda para obter uma visão mais clara de onde se encontram no roteiro de redução de emissões e para entender melhor suas oportunidades de melhoria. É aqui que o aproveitamento da inteligência artificial (IA) e da análise de dados pode ajudar.
Para ajudar as empresas de serviços públicos, a IBM criou o Clean Electrification Maturity Model (CEMM) em conjunto com o American Productivity & Quality Center (APQC). Com base em 14 anos de desenvolvimento e contribuições de especialistas em empresas de serviços públicos de energia elétrica, o CEMM apresenta uma série de referências para ajudar as empresas de serviços públicos a medir a maturidade de seus recursos de eletrificação limpa, definir prioridades para transformação e acompanhar seu progresso ao longo do caminho.
Os resultados do primeiro benchmark global do CEMM de 90 empresas de serviços públicos de transmissão e distribuição traçam um panorama revelador do papel que a tecnologia pode desempenhar nessa transformação crítica. Empresas que aproveitam IA e análise de dados também podem tornar a energia limpa mais viável em geral, aumentando sua competitividade de custo em relação às fontes de energia legadas.
Em média, 3,3 vezes mais das empresas de serviços públicos mais maduras priorizam a pesquisa em balanceamento e comércio de energia. Essa pesquisa pode viabilizar mercados mais líquidos e preços de energia mais baixos para os clientes. Ao introduzir a IA nos processos de geração, transmissão e distribuição de energia renovável, as empresas de serviços públicos podem prever melhor os padrões climáticos com antecedência, oferecendo melhores insights sobre a produção de parques solares e eólicos.
A IA também pode trazer benefício ao atendimento ao cliente, liberando recursos para inovação em outros aspectos dos negócios. As empresas de serviços públicos mais maduras tinham mais de quatro vezes mais probabilidade de utilizar plataformas de experiência do cliente, incluindo chatbots impulsionados por IA e análise de dados para serviços personalizados. Esta última também pode ajudar a impulsionar a eficiência, reduzindo o uso de energia pelo usuário final. Informados por relatórios automatizados, os clientes podem conhecer melhor o seu consumo de energia e tomar medidas para reduzir esse consumo durante períodos de pico de demanda.
Apesar desses avanços, o setor ainda tem muito terreno a recuperar para alcançar suas metas de redução de carbono. De acordo com o estudo do CEMM, as 25% empresas de serviços públicos de transmissão e distribuição mais maduras ainda alcançaram apenas a modesta pontuação geral de 2,2 de 5 em todos os domínios. A maturidade média de todas as empresas de serviços públicos de T&D estava na marca de 1,6. A maturidade tecnológica tem um vasto potencial de melhoria; aqui, o segmento mais maduro se saiu apenas ligeiramente melhor do que os 75% inferior, enquadrando-se na categoria de desenvolvimento mais baixo.
A demanda global por eletricidade continua a aumentar. As empresas de serviços públicos devem adotar medidas urgentes para realinhar as estratégias de suas organizações e implementar processos baseados em dados para a mudança. Ao imitar os sucessos dos líderes do setor e adotar as mais recentes tecnologias comprovadas por IA, as empresas de serviços públicos podem dar um grande passo para cumprir suas próprias metas de emissões e reduzir o impacto da mudança climática no planeta.
