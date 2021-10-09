O que é automação inteligente?

O valor da automação inteligente no mundo atual, em todos os setores, é inegável. Com a automação de tarefas repetitivas por meio da IA, as empresas podem reduzir seus custos e estabelecer mais consistência em seus fluxos de trabalho. A pandemia de COVID-19 apenas acelerou os esforços de transformação digital, impulsionando mais investimentos em infraestrutura para apoiar a automação. À medida que o trabalho remoto também aumenta, as funções continuarão evoluindo. Indivíduos focados em tarefas de baixo nível serão realocados para implementar e expandir essas soluções, bem como outras tarefas de nível superior.

Os gerentes de nível intermediário precisarão mudar o foco para os elementos mais humanos de seus trabalhos para manter a motivação dentro da força de trabalho. A automação vai expor lacunas de skills dentro da força de trabalho e os funcionários precisarão se adaptar aos ambientes de trabalho em constante mudança. A gerência intermediária também pode apoiar essas transições de uma forma que mitiga a ansiedade para garantir que os funcionários permaneçam resilientes durante esses períodos de mudança. A automação inteligente é, sem dúvida, o futuro do trabalho, e as empresas que renunciarem à adoção terão dificuldades para permanecer competitivas em seus respectivos mercados.