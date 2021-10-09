O que é automação inteligente?

Automação inteligente (IA), às vezes chamada de automação cognitiva, é o uso de tecnologias de automação como inteligência artificial (IA), gerenciamento de processos de negócios (BPM) e automação de processos robóticos (RPA) para otimizar e escalar a tomada de decisões em toda a organização.

A automação inteligente simplifica processos, libera recursos e melhora a eficiência operacional por meio de diversas aplicações. Por exemplo, um fabricante automotivo pode usar IA para acelerar a produção ou reduzir o risco de erro humano. Uma empresa farmacêutica ou de ciências biológicas pode usar a automação inteligente para reduzir custos e ganhar eficiência onde existem processos repetitivos. Um provedor de seguros pode usar a automação inteligente para calcular pagamentos, estimar taxas e atender às necessidades de conformidade.

 Os três componentes da automação inteligente

A automação inteligente é composta por três tecnologias cognitivas. A integração desses componentes cria uma solução que impulsiona a transformação empresarial e tecnológica.

  • O componente mais crítico da automação inteligente é a inteligência artificial, ou IA. Usando aprendizado de máquina e algoritmos complexos para analisar dados estruturados e não estruturados, as empresas podem desenvolver uma base de conhecimento e formular previsões com base nesses dados. Este é o motor de decisão da IA.
  • O segundo componente da automação inteligente é o gerenciamento de processo empresarial (BPM), também conhecido como automação de fluxos de trabalho de negócios. O gerenciamento de processo empresarial automatiza fluxos de trabalho para proporcionar maior agilidade e consistência nos processos empresariais. O gerenciamento de processo empresarial é usado em diversos setores para agilizar processos e melhorar as interações e o engajamento.
  • O terceiro componente da IA é a automação robótica de processos (RPA). A automação robótica de processos usa robôs de software, ou bots, para concluir tarefas de back-office, como extrair dados ou preencher formulários. Esses bots complementam a inteligência artificial, pois a RPA pode aproveitar os insights de IA para lidar com tarefas e casos de uso mais complexos.

Esta integração leva a uma solução transformadora que agiliza processos e simplifica fluxos de trabalho, melhorando a experiência do cliente.
Benefícios da automação inteligente

As plataformas de automação inteligente oferecem muitos benefícios em diversos setores, como resultado do uso de grandes volumes de dados, cálculos precisos, análise e implementação de negócios. Os principais benefícios incluem:

  • Reduzir custos aumentando a força de trabalho e melhorando a produtividade: automatizar sistemas e processos e usar a análise de dados para garantir a precisão pode acelerar a produção. A IA também permite que as empresas cresçam rapidamente sem aumentar os riscos, comprometer a qualidade ou sobrecarregar a força de trabalho existente. Os líderes empresariais estão colhendo os benefícios dessa capacidade por meio de maiores rendimentos de produção e melhor ROI.
  • Melhorar a precisão por meio de processos consistentes para aumentar a qualidade: a força por trás da automação inteligente é o uso de inteligência artificial para orientar a tomada de decisões e trazer consistência para tarefas repetitivas.
  • Melhorar a experiência do cliente: oferecer um produto de maior qualidade e mais confiável ao mercado de forma mais rápida, ou fornecer respostas mais rápidas (ou imediatas) às consultas, proporciona uma experiência mais rica e positiva para o cliente, garantindo assim uma vantagem competitiva para a empresa.
  • Garantir conformidade e regulamentos com confiança: muitos setores são obrigados a aderir a políticas regulatórias específicas. A automação inteligente pode utilizar seus recursos de automação de tarefas para garantir uma abordagem mais consistente à conformidade.
Aplicações de automação inteligente

A automação inteligente agiliza processos que anteriormente eram compostos por tarefas manuais ou baseados em sistemas legados, que podem ser intensivos em recursos, caros e propensos a erros humanos. As aplicações de IA se estendem por todos os setores, proporcionando eficiência em diferentes áreas de negócios.

  • Setor automotivo: o setor automotivo é fortemente impactado pelas melhorias que os fabricantes podem fazer usando automação inteligente. Com IA, os fabricantes podem prever e ajustar a produção de forma mais eficaz para responder às mudanças na oferta e demanda. Eles podem aperfeiçoar os fluxos de trabalho para aumentar a eficiência e reduzir o risco de erro na produção, suporte, compras e outras áreas. Com o uso de robôs, conseguem reduzir a necessidade de trabalho manual e melhorar a detecção de defeitos, fornecendo um produto de maior qualidade aos clientes a um custo menor para a empresa. Por exemplo, uma fábrica de motores da Volkswagen na Alemanha usa "robôs colaborativos" que trabalham com a equipe de produção para lidar com uma etapa fisicamente exigente no processo de montagem do motor. Isso ajuda a prevenir lesões, acelerar processos, promover a precisão e aliviar a carga física sobre os funcionários.
  • Ciências biológicas: a produção de medicamentos é altamente regulamentada e requer calibração precisa de equipamentos e medição de produtos. Também requer uma enorme quantidade de coleta, organização, processamento e análise de dados. Um teste clínico não pode ser considerado bem-sucedido sem uma análise e resultados confiáveis. Uma abordagem manual poderia levar a erros de cálculo e demandar muitos recursos e mão de obra considerável. Em contraste, a produção de vacinas contra a covid-19 em tempo recorde é um exemplo de como a automação inteligente fornece processos automatizados que melhoram a velocidade e a qualidade da produção. Antes da IA e das eficiências resultantes, "eram necessários mais de 40 cientistas com doutorado e 25 anos ou mais para descobrir um único medicamento comercializável".
  • Saúde: O setor de saúde está usando automação inteligente com processamento de linguagem natural (NLP) para fornecer uma abordagem consistente na coleta de dados, análise, diagnóstico e tratamento. O uso de chatbots em consultas remotas de saúde requer menos intervenção humana e, muitas vezes, reduz o tempo para o diagnóstico.
  • Seguros: com a IA, o setor de seguros pode praticamente eliminar a necessidade de cálculos manuais de taxas ou pagamentos e simplificar o processamento de documentos, como reivindicações e avaliações. A automação inteligente também ajuda as seguradoras a aderir mais facilmente às regulamentações de conformidade, garantindo que os requisitos sejam atendidos. Dessa forma, elas também conseguem calcular o risco de um indivíduo ou entidade e determinar a taxa de seguro apropriada.
O futuro da IA

O valor da automação inteligente no mundo atual, em todos os setores, é inegável. Com a automação de tarefas repetitivas por meio da IA, as empresas podem reduzir seus custos e estabelecer mais consistência em seus fluxos de trabalho. A pandemia de COVID-19 apenas acelerou os esforços de transformação digital, impulsionando mais investimentos em infraestrutura para apoiar a automação. À medida que o trabalho remoto também aumenta, as funções continuarão evoluindo. Indivíduos focados em tarefas de baixo nível serão realocados para implementar e expandir essas soluções, bem como outras tarefas de nível superior.

Os gerentes de nível intermediário precisarão mudar o foco para os elementos mais humanos de seus trabalhos para manter a motivação dentro da força de trabalho. A automação vai expor lacunas de skills dentro da força de trabalho e os funcionários precisarão se adaptar aos ambientes de trabalho em constante mudança. A gerência intermediária também pode apoiar essas transições de uma forma que mitiga a ansiedade para garantir que os funcionários permaneçam resilientes durante esses períodos de mudança. A automação inteligente é, sem dúvida, o futuro do trabalho, e as empresas que renunciarem à adoção terão dificuldades para permanecer competitivas em seus respectivos mercados.
