O que é automação inteligente?

Automação inteligente (IA), às vezes chamada de automação cognitiva, é o uso de tecnologias de automação como inteligência artificial (IA), gerenciamento de processos de negócios (BPM) e automação de processos robóticos (RPA) para otimizar e escalar a tomada de decisões em toda a organização.
A automação inteligente simplifica processos, libera recursos e melhora a eficiência operacional por meio de diversas aplicações. Por exemplo, um fabricante automotivo pode usar IA para acelerar a produção ou reduzir o risco de erro humano. Uma empresa farmacêutica ou de ciências biológicas pode usar a automação inteligente para reduzir custos e ganhar eficiência onde existem processos repetitivos. Um provedor de seguros pode usar a automação inteligente para calcular pagamentos, estimar taxas e atender às necessidades de conformidade.
A automação inteligente é composta por três tecnologias cognitivas. A integração desses componentes cria uma solução que impulsiona a transformação empresarial e tecnológica.
Esta integração leva a uma solução transformadora que agiliza processos e simplifica fluxos de trabalho, melhorando a experiência do cliente.
As plataformas de automação inteligente oferecem muitos benefícios em diversos setores, como resultado do uso de grandes volumes de dados, cálculos precisos, análise e implementação de negócios. Os principais benefícios incluem:
A automação inteligente agiliza processos que anteriormente eram compostos por tarefas manuais ou baseados em sistemas legados, que podem ser intensivos em recursos, caros e propensos a erros humanos. As aplicações de IA se estendem por todos os setores, proporcionando eficiência em diferentes áreas de negócios.
O valor da automação inteligente no mundo atual, em todos os setores, é inegável. Com a automação de tarefas repetitivas por meio da IA, as empresas podem reduzir seus custos e estabelecer mais consistência em seus fluxos de trabalho. A pandemia de COVID-19 apenas acelerou os esforços de transformação digital, impulsionando mais investimentos em infraestrutura para apoiar a automação. À medida que o trabalho remoto também aumenta, as funções continuarão evoluindo. Indivíduos focados em tarefas de baixo nível serão realocados para implementar e expandir essas soluções, bem como outras tarefas de nível superior.
Os gerentes de nível intermediário precisarão mudar o foco para os elementos mais humanos de seus trabalhos para manter a motivação dentro da força de trabalho. A automação vai expor lacunas de skills dentro da força de trabalho e os funcionários precisarão se adaptar aos ambientes de trabalho em constante mudança. A gerência intermediária também pode apoiar essas transições de uma forma que mitiga a ansiedade para garantir que os funcionários permaneçam resilientes durante esses períodos de mudança. A automação inteligente é, sem dúvida, o futuro do trabalho, e as empresas que renunciarem à adoção terão dificuldades para permanecer competitivas em seus respectivos mercados.
