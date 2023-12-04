O futuro do planejamento de negócios com IA generativa

No ecossistema de negócios em rápida evolução, muitas empresas enfrentam uma combinação de desafios, incluindo inflação, interrupções na cadeia de suprimentos e um mercado de trabalho complexo. Esses fatores exercem pressão significativa sobre a lucratividade. Nesse cenário, os métodos tradicionais de planejamento podem prejudicar a capacidade de uma empresa de responder de forma rápida e estratégica a oportunidades e desafios em mudança.
É aqui que o planejamento autônomo brilha. Essa abordagem capacita as organizações a utilizar análises baseadas em dados, inteligência artificial (IA) e automação para tomar decisões bem informadas de forma rápida e precisa, permitindo que naveguem pelas complexidades do mercado moderno com agilidade e precisão.
Em sua essência, o planejamento de negócios autônomo compreende métodos inovadores que aproveitam o potencial de tecnologias de ponta, como modelos de base e IA generativa. Ele capacita as empresas em seus processos de planejamento de vendas, orçamento e forecasting. O objetivo não é substituir indivíduos, mas capacitá-los a se concentrarem nos aspectos estratégicos da empresa. Essa abordagem pode lidar com um número significativo de tarefas com intervenção humana mínima ou inexistente.
O que distingue o planejamento de negócios autônomo da automação tradicional é sua capacidade de fornecer insights aumentados, preditivos e prescritivos e automatizar tarefas com base nesses insights. Isso não só aumenta a agilidade, mas também tem o potencial de reduzir significativamente o tempo necessário para a tomada de decisão.
À medida que os dados se tornam mais acessíveis, as empresas reconhecem a importância de usá-los para o planejamento financeiro e comercial. Apesar da disponibilidade de soluções tecnológicas avançadas, as empresas muitas vezes enfrentam desafios significativos ao usar ferramentas de planejamento e análise. Três dos obstáculos mais frequentes incluem:
Os profissionais de finanças gastam uma quantidade excessiva de tempo em tarefas manuais, levando a um processo prolongado de planejamento de negócios. Eles se envolvem principalmente em tarefas repetitivas, deixando tempo insuficiente para a análise de dados e sua evolução.
Quando os tomadores de decisão baseiam as suas escolhas em projeções e estimativas não confiáveis, isso pode afetar a direção estratégica geral da organização, levando a resultados indesejáveis, como alocação incorreta de recursos, oportunidades de crescimento perdidas e até instabilidade financeira.
A curva de aprendizado íngreme associada às ferramentas de planejamento pode restringir a adoção geral e dificultar o uso efetivo no apoio ao planejamento de orçamentos, investimentos e forecasting. Consequentemente, isso pode levar a resultados financeiros desfavoráveis, oportunidades de crescimento perdidas e aumento dos riscos financeiros para a empresa.
A IA generativa e os modelos de base transformaram completamente o cenário dos negócios e da sociedade. O que parecia impossível e futurista há apenas alguns anos agora é uma realidade tangível, nos impulsionando para um momento histórico e disruptivo.
De acordo com Alex Bant, Vice-presidente de Práticas Financeiras da Gartner, "a IA generativa pode explicar as variações de previsão e orçamento para as equipes de planejamento e análise financeira usarem em avaliações de negócios. Também pode sintetizar essas tendências e insights para os executivos e o conselho”.
Além disso, representa uma mudança de paradigma inovadora em vários aspectos dos processos de planejamento de negócios. Um de seus impactos significativos reside na capacidade de fornecer uma interface de linguagem natural, preenchendo a lacuna entre dados financeiros complexos e os usuários finais, elevando os planejadores a usuários avançados, automatizando tarefas complexas e fornecendo insights e orientações rapidamente. Os usuários agora podem fazer perguntas sobre uma determinada situação e receber respostas detalhadas e informativas.
Por exemplo, quando os usuários criam seus planos, eles podem examinar os resultados anteriores e perguntar ao assistente sobre os motivos de um aumento repentino nas despesas no ano anterior. O assistente pode então fornecer visualizações e explicações de texto, atribuindo o aumento a fatores como sazonalidade, eventos específicos ou até mesmo sugerindo possíveis erros de entrada de dados. Os usuários podem definir limites e condições para identificar anomalias ou ajustar seus planos e estratégias adequadamente.
Essa facilidade de uso aprimorada tem o potencial de acelerar a produtividade e estabelecer uma vantagem competitiva, permitindo que as empresas respondam de forma mais rápida às dinâmicas do mercado.
O IBM Planning Analytics pode automatizar o planejamento integrado de negócios em toda a sua organização, otimizar processos e fomentar a colaboração entre suas equipes para responder rapidamente a disrupções no mercado.
O IBM Planning Analytics passará por uma fase transformadora com a introdução da IA generativa. Esse aprimoramento oferece a oportunidade de revolucionar o fluxo de trabalho de planejamento de negócios e apoiar as empresas no aumento de sua eficiência, levando a decisões de marketing mais precisas e estratégicas.
A inclusão futura de um assistente de IA de linguagem natural é estrategicamente planejada para reduzir as barreiras de uso, oferecendo uma interação intuitiva e fácil com o Planning Analytics. Essa experiência aprimorada não apenas concede aos usuários acesso a informações e insights valiosos, mas também capacita-os a interagir com seus dados de uma maneira mais amigável e intuitiva.
Por exemplo, um usuário pode perguntar: "Como criar o melhor cronograma de funcionários que equilibra a carga de trabalho e reduz os custos de mão de obra?" Com a integração prevista com modelos de base, o IBM Planning Analytics, que vem fornecendo insights prescritivos desde 2021 por meio da integração com o IBM Decision Optimization (IBM ILOG CPLEX), pode interpretar a solicitação do usuário, analisar dados e parâmetros relevantes e fornecer uma cronograma sugerido juntamente com explicações em linguagem natural.
A IBM prevê que a IA atuará como uma parceira consultiva, utilizando técnicas avançadas de otimização para propor estratégias ideais e recomendar ações e decisões precisas que possam contribuir para a obtenção dos resultados esperados e minimizar os riscos em cenários empresariais complexos.
Importante: a IBM pode alterar ou retirar declarações relativas à sua direção e intenção futuras sem aviso prévio. Essas declarações representam apenas metas e objetivos atuais.
