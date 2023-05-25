Se você é um profissional de TI, da diretoria executiva até um profissional que atua diretamente na área, sabe a pressão que as operações de TI (ITOps) sofrem. Você é responsável por otimizar os gastos, a eficiência operacional e incorporar tecnologias novas e inovadoras. No entanto, as ferramentas estão atrasando você?
Cunhado pela empresa de pesquisa Gartner, AIOps é a inteligência artificial para operações de TI. É a aplicação de recursos de inteligência artificial (IA) (por exemplo, processamento de linguagem natural e modelos de aprendizado de máquina) para automatizar e otimizar fluxos de trabalho operacionais.
Neste post do blog, vamos analisar os problemas tradicionais de operação de TI sob a perspectiva da automação baseada em dados e os benefícios do AIOps. É uma maneira poderosa de lidar com questões críticas, como desempenho de aplicação abaixo do ideal e má experiência do cliente, impulsionar métricas como MTTR e lidar com questões de habilidade da equipe de TI para maior resiliência.
Mostraremos como soluções impulsionadas por IA podem ajudar sua equipe de TI a migrar de uma abordagem de "correções e reparos" para uma abordagem mais preditiva e proativa, projetada para lidar com desafios dinâmicos, agilizar a remediação de problemas, gerar benefícios para a sua organização e ajudar a alcançar a transformação digital.
A proliferação de serviços de nuvem, microsserviços, contêineres e nuvem híbrida pode deixar as equipes tradicionais de operações com dificuldades para monitorar e gerenciar possíveis problemas nesses ambientes complexos. O resultado são pontos cegos, alarmes falsos e atrasos na identificação e resolução de problemas. E cada segundo conta: uma pesquisa recente da IDC revelou que uma única hora de downtime custa em média USD 250 mil ou mais quando um serviço de produção que gera receita é afetado.
Com o AIOps, você tem o benefício de ferramentas de observabilidade que fornecem granularidade e cardinalidade de dados quase em tempo real para todos os stakeholders das aplicações. Melhor visibilidade, comunicação e transparência significam que as equipes podem identificar problemas de forma mais ágil e responsiva. Por exemplo, à medida que Enento Group modernizava sistemas locais existentes, ele utilizou observabilidade para monitorar todas as suas aplicações em um único local. Essa abordagem permitiu que eles cumprissem os SLAs e alcançassem 99,99% de disponibilidade.
As redes complexas e diversas de hoje também se beneficiam do AIOps e do monitoramento de desempenho em tempo real. A BT Business possibilitou um novo nível de visibilidade e consolidou o número de sistemas de monitoramento em 80%. Isso permitiu uma integração mais simples e ofereceu uma grande redução nos custos de licenciamento de software.
Em média, as organizações estão usando mais de 1.000 aplicações em ambientes de nuvem híbrida. Estamos também afogados em dados, mas menos de um terço dos dados empresariais é sequer utilizado. As infraestruturas de TI tradicionais não conseguem acompanhar a análise de todas as informações, o que significa que é difícil, se não impossível, entender as oportunidades de melhoria e inovação.
O benefício do AIOps é que você tem as ferramentas para reduzir o ruído de TI e, ao mesmo tempo, correlacionar dados de operações de vários ambientes de TI. Isso significa que você pode usar a detecção de anomalias, realizar análises de causa raiz e propor soluções de forma mais rápida e precisa do que seria humanamente possível. As equipes de TI podem passar de solucionar problemas para implementar e agregar maior valor ao negócio. Por exemplo, a ExaVault escolheu uma solução de observabilidade para ter visibilidade instantânea dos problemas de desempenho das aplicações e, como resultado, reduziu o tempo médio de resolução (MTTR) em 56,6%.
Muitas vezes, a abordagem tradicional de ITOps para o gerenciamento de aplicações é gastar demais na nuvem para evitar riscos de desempenho. Não é de admirar que as organizações digam que 32% dos seus gastos com a nuvem foram desperdiçados em 2022. Mas, atualmente, cada centavo conta, e esse gasto desperdiçado também tem implicações ambientais.
O benefício do AIOps é a capacidade de otimizar custos de nuvem usando software, e não intervenção humana, para tomar decisões críticas. As aplicações recebem exatamente os recursos de que precisam, quando precisam, de forma contínua e automática. Por exemplo, em apenas 10 meses, a Providence migrou com segurança uma parte significativa de suas cargas de trabalho para o Azure e obteve mais de USD 2 milhões em economia por meio de ações de otimização, tudo isso garantindo o desempenho das aplicações, mesmo durante o pico de demanda.
Os data centers representam de 1 a 1,5% do uso global de eletricidade. Como mencionamos acima, não é incomum que as equipes de TI aloquem recursos em excesso para mitigar os riscos de desempenho das aplicações. No entanto, essa abordagem tradicional custa tanto para a empresa quanto para o meio ambiente, e os clientes estão observando a seriedade com que você assume compromissos com o ESG. De acordo com a Nielsen, 75% dos Millennials mudarão seus hábitos de compra para priorizar produtos ecologicamente corretos.
Em termos de sustentabilidade, as ferramentas AIOps permitem implementar a gestão financeira em nuvem FinOps e otimizar automaticamente os ambientes de nuvem e data center. Isso, por sua vez, diminui a quantidade de energia usada, reduzindo os resíduos produzidos por máquinas ociosas. Por exemplo, desde a transição para o AIOps, a BlueIT reduziu o desperdício nos ambientes de seus clientes. Após a implementação de recomendações de alocação de recursos baseadas em inteligência artificial, um cliente alcançou uma redução de 10% na alocação excessiva de memória e CPU.
Encontrar, manter e treinar a equipe de TI certa é uma das principais preocupações. Devido à automação e às novas tecnologias, estima-se que 50% de todos os funcionários precisarão de qualificação ou requalificação até 2025. Os ITOps tradicionais dependem demais da intervenção individual humana, de esforços manuais (como correr atrás de bugs) ou do conhecimento institucional sobre o que funcionou no passado.
O benefício do AIOps é que ele permite que os funcionários usem ferramentas que aprendem continuamente, de modo que o conhecimento não desaparece quando alguém se aposenta. O gerenciamento proativo de incidentes impulsionado por IA ajuda a identificar falsos positivos e a priorizar os alertas mais urgentes. Isso dá às equipes de TI o poder de lidar com possíveis problemas antes que causem lentidão, interrupções ou experiências ruins para o cliente.
Por exemplo, a Electrolux acelerou a resolução de problemas de TI de três semanas para uma hora, por meio de um tempo médio de detecção (MTTD) mais rápido e economizou mais de 1.000 horas por ano automatizando tarefas de reparo.
Com o crescimento da complexidade dos nossos sistemas, os desafios de TI (e as pressões que você enfrentará) certamente não irão diminuir. Mas, ao aprimorar suas operações de TI com soluções de AIOps (e os benefícios de AIOps que as acompanham), você terá a automação, alimentada por inteligência artificial, para criar uma TI que possa responder em segundos para reduzir o downtime, melhorar o desempenho da aplicação, custos operacionais mais baixos e maior sucesso na transformação digital.
Explore as soluções de AIOps da IBM e descubra como a IA e a TI fornecem os insights baseados em dados de que os líderes de TI precisam para ajudar a impulsionar o desempenho excepcional dos negócios.
