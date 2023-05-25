Se você é um profissional de TI, da diretoria executiva até um profissional que atua diretamente na área, sabe a pressão que as operações de TI (ITOps) sofrem. Você é responsável por otimizar os gastos, a eficiência operacional e incorporar tecnologias novas e inovadoras. No entanto, as ferramentas estão atrasando você?

Cunhado pela empresa de pesquisa Gartner, AIOps é a inteligência artificial para operações de TI. É a aplicação de recursos de inteligência artificial (IA) (por exemplo, processamento de linguagem natural e modelos de aprendizado de máquina) para automatizar e otimizar fluxos de trabalho operacionais.

Neste post do blog, vamos analisar os problemas tradicionais de operação de TI sob a perspectiva da automação baseada em dados e os benefícios do AIOps. É uma maneira poderosa de lidar com questões críticas, como desempenho de aplicação abaixo do ideal e má experiência do cliente, impulsionar métricas como MTTR e lidar com questões de habilidade da equipe de TI para maior resiliência.

Mostraremos como soluções impulsionadas por IA podem ajudar sua equipe de TI a migrar de uma abordagem de "correções e reparos" para uma abordagem mais preditiva e proativa, projetada para lidar com desafios dinâmicos, agilizar a remediação de problemas, gerar benefícios para a sua organização e ajudar a alcançar a transformação digital.