No atual mundo digital acelerado dos seguros, a velocidade e a experiência do cliente são os dois diferenciais prioritários que o watsonx Assistant atende. Seja uma consulta urgente sobre um aplicativo móvel relacionada a um desastre natural em tempo real, avisos sobre o pagamento de faturas ou uma consulta simples sobre as taxas para um novo veículo, os clientes não precisam perder tempo esperando para falar com um agente humano quando os chatbots do watsonx Assistant ajudam em tempo real.

O IBM watsonx Assistant for Insurance utiliza processamento de linguagem natural (NLP) para melhorar o engajamento com o cliente de modo exclusivamente humano. A tecnologia avançada de inteligência artificial da IBM utiliza a ampla gama de dados do seu sistema de seguros para apresentar as respostas certas, no momento certo, graças à compreensão avançada dos tópicos e à busca inteligente com IA.