Os benefícios do uso de inteligência artificial para as operações de TI são muitos. Com a integração da inteligência artificial (IA) nas operações de TI, você pode aproveitar o poder considerável dos modelos de processamento de linguagem natural (PLN), big data e aprendizado de máquina (ML) para automatizar e simplificar fluxos de trabalho operacionais e monitorar a correlação de eventos e a determinação da causalidade.

Para os profissionais de TI de hoje, o AIOps também é uma das maneiras mais rápidas de obter ROI tangível a partir de investimentos em transformação digital. A automação é frequentemente centrada em esforços para otimizar gastos, alcançar maior eficiência operacional e incorporar tecnologias novas e inovadoras, que muitas vezes se traduzem em melhor experiência do cliente.

Mas por onde começar? Neste post de blog, vamos olhar além do básico, como causa raiz e detecção, e examinaremos seis casos de uso estratégico para AIOps. Além disso, temos próximas etapas práticas para orientar sua jornada de AIOps.