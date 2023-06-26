Os benefícios do uso de inteligência artificial para as operações de TI são muitos. Com a integração da inteligência artificial (IA) nas operações de TI, você pode aproveitar o poder considerável dos modelos de processamento de linguagem natural (PLN), big data e aprendizado de máquina (ML) para automatizar e simplificar fluxos de trabalho operacionais e monitorar a correlação de eventos e a determinação da causalidade.
Para os profissionais de TI de hoje, o AIOps também é uma das maneiras mais rápidas de obter ROI tangível a partir de investimentos em transformação digital. A automação é frequentemente centrada em esforços para otimizar gastos, alcançar maior eficiência operacional e incorporar tecnologias novas e inovadoras, que muitas vezes se traduzem em melhor experiência do cliente.
Mas por onde começar? Neste post de blog, vamos olhar além do básico, como causa raiz e detecção, e examinaremos seis casos de uso estratégico para AIOps. Além disso, temos próximas etapas práticas para orientar sua jornada de AIOps.
Hoje, você tem opções aparentemente infinitas sobre onde seus sistemas e aplicações de TI residem — na nuvem, nos locais e até mesmo na edge. O apelo dessa estratégia de nuvem híbrida é que você pode ter todos os recursos necessários para garantir o desempenho das aplicações. Mas o modelo “sempre ativo” é caro, e muitas organizações fazem provisionamento excessivo para mitigar os riscos de desempenho (e gastos excessivos no processo).
Para lidar com esse desperdício, considere implementar FinOps (Finanças + DevOps). Essa prática de gerenciamento financeiro na nuvem é uma maneira de equipes multifuncionais, como Engenharia, Finanças e Produtos, trabalharem juntas e assumirem a propriedade do uso da nuvem. O AIOps ajuda você a operacionalizar essa abordagem usando decisões de gastos na nuvem baseadas em dados para equilibrar com segurança o custo e o desempenho. Ao usar software (e não pessoas), você pode tomar medidas apropriadas e fornecer às aplicações os recursos necessários quando necessário. Você também criará automação confiável para suas equipes de TI, pois cada ação é respaldada por dados. O resultado: custos reduzidos, menos fadiga de alertas, menos desperdício e ROI documentado para seus esforços de automação.
De acordo com um estudo do IBM Institute for Business Value, os CEOs classificaram a sustentabilidade como o principal desafio, à frente de regulamentações, riscos cibernéticos e infraestrutura de Tecnologia. Há muitas maneiras de abordar esse desafio, mas os CEOs mais bem-sucedidos estão aproveitando seus investimentos em sustentabilidade para otimizar as operações e abraçar a transformação digital - um cenário em que todos ganham, que combina desempenho de sustentabilidade com melhores resultados financeiros.
Para enfrentar seus próprios desafios de sustentabilidade, comece otimizando seu data center: os data centers em todo o mundo representam de 1 a 1,5% do uso global de eletricidade. Você pode causar impacto imediato tomando decisões baseadas em dados sobre a alocação de recursos de aplicações. Quando as aplicações consomem apenas o que precisam para funcionar, você pode aumentar a utilização, reduzir custos de energia e emissões de carbono, e alcançar operações eficientes.
O pipeline de integração contínua/entrega contínua - geralmente chamado de pipeline CI/CD- é um fluxo de trabalho ágil de DevOps focado em um processo de entrega de software frequente e confiável. Ele permite que as equipes de DevOps escrevam código, integrem-no, execute testes, entreguem lançamentos e implementem alterações no software de forma colaborativa e em tempo real. Uma característica principal do pipeline de CI/CD é o uso de automação para garantir a qualidade do código.
Ao considerar maneiras de melhorar seus sistemas de TI, empregar observabilidade para criar um pipeline de CI/CD de alto desempenho é um excelente caso de uso para AIOps. A observabilidade, impulsionada por IA e automação, substitui as ferramentas de monitoramento de desempenho mais antigas e intensivas manualmente. Você ganha visibilidade full stack para entender melhor seu ambiente e acelerar a inovação. Você também terá descoberta, monitoramento e validação automáticos do desempenho e da integridade das aplicações em produção, incluindo sua infraestrutura de nuvem, máquinas virtuais, microsserviços baseados em contêiner, infraestruturas compartilhadas de vários inquilinos e sistemas de armazenamento, todos os relatórios de métricas como uso, disponibilidade e tempos de resposta.
Para muitas organizações, suas aplicações são seus negócios. Garantir que esses aplicativos funcionem de forma consistente e constante, sem provisionamento e gastos excessivos, é um caso de uso de AIOps crítico.
Assim como o FinOps e a TI sustentável, esse caso de uso adota a ideia de que a automação é fundamental para otimizar os custos da nuvem. Isso ocorre porque as equipes de TI, por mais qualificadas que sejam, simplesmente não têm a capacidade de determinar continuamente as configurações exatas de computação, armazenamento e banco de dados necessárias para proporcionar desempenho com o menor custo. O software pode identificar quando e como os recursos são usados e corresponder à demanda real em tempo real. Como em muitos casos de uso de AIOps, você pode começar com passos de bebê e tomar ações reversíveis e sem interrupções que reduzem custos, melhoram o desempenho e criam confiança imediatamente.
As organizações estão constantemente buscando aumentar a resiliência dos sistemas de TI para mitigar os riscos associados a falhas, interrupções e downtime. Aplicando esse caso de uso de AIOps, você fortalece a resiliência de TI de ponta a ponta e garante a disponibilidade ininterrupta dos serviços.
Ao aproveitar os recursos de análise de causa raiz em tempo real impulsionados por IA e automação inteligente, o AIOps permite que as equipes de ITOps identifiquem rapidamente as causas subjacentes dos incidentes e tomem medidas imediatas para reduzir o tempo médio para detectar (MTTD) e o tempo médio para resolver (MTTR) incidentes. As soluções da plataforma de AIOps também consolidam dados de várias fontes e correlacionam eventos em incidentes, garantindo visibilidade clara de todo o ambiente de TI por meio de visualizações dinâmicas da infraestrutura, recursos integrados de IA e ações de remediação sugeridas.
Usando o gerenciamento preditivo de TI, suas equipes de TI podem aproveitar algoritmos de IA e aprendizado de máquina para automatizar operações de TI e de rede para resolver incidentes de forma rápida e eficiente — e prevenir proativamente problemas antes que ocorram, aprimorar experiências de usuários, reduzir custos e impulsionar o sucesso de negócios.
Todos nós já estivemos lá — quando você domina uma ferramenta de negócios, outra surge. Na verdade, 53% das organizações afirmam que suas equipes de TI precisam dedicar ainda mais tempo gerenciando tecnologias e infraestrutura. Essa propagação de ferramentas de TI (várias ferramentas e aplicações em todo o ambiente de TI) leva à complexidade, à ineficiência e ao aumento dos esforços de gerenciamento.
Para um processo de gerenciamento de incidentes mais ágil e simplificado e uma melhor experiência do funcionário, o caso de uso das ferramentas de AIOps é atraente. Uma plataforma de AIOps oferece uma visão holística de suas operações de TI e permite consolidar várias ferramentas de TI em uma solução centralizada, um painel central para monitoramento e gerenciamento. Utilizando IA e automação, uma plataforma de AIOps agrega, correlaciona e analisa grandes quantidades de dados de várias fontes. Pode também acionar notificações, alertas e ações de remediação, eliminando as simulações de incêndio de reuniões de emergência interdisciplinares.
Se está procurando maneiras de integrar a automação às suas operações, você não está sozinho. 97% dos seus colegas profissionais de TI acreditam que a IA, quando aplicada às operações de TI, fornecerá o tipo de insights práticos de que precisam para ajudar a automatizar e aprimorar as operações gerais de TI.
E, embora implementar todos os seis casos de uso possa ser realizando um sonho, é importante observar que aplicar até mesmo um pode ajudá-lo a realizar a transformação digital. Você poderá encontrar e corrigir problemas com mais rapidez e eficiência, aumentar a produtividade dos funcionários e proporcionar uma melhor experiência do cliente.
