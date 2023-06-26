Tags
Inteligência artificial

Os seis casos de uso estratégico de AIOps

Empresários confiantes utilizando laptop na mesa

Os benefícios do uso de inteligência artificial para as operações de TI são muitos. Com a integração da inteligência artificial (IA) nas operações de TI, você pode aproveitar o poder considerável dos modelos de processamento de linguagem natural (PLN), big data e aprendizado de máquina (ML) para automatizar e simplificar fluxos de trabalho operacionais e monitorar a correlação de eventos e a determinação da causalidade.

Para os profissionais de TI de hoje, o AIOps também é uma das maneiras mais rápidas de obter ROI tangível a partir de investimentos em transformação digital. A automação é frequentemente centrada em esforços para otimizar gastos, alcançar maior eficiência operacional e incorporar tecnologias novas e inovadoras, que muitas vezes se traduzem em melhor experiência do cliente.

Mas por onde começar? Neste post de blog, vamos olhar além do básico, como causa raiz e detecção, e examinaremos seis casos de uso estratégico para AIOps. Além disso, temos próximas etapas práticas para orientar sua jornada de AIOps.

Boletim informativo do setor

As mais recentes notícias de tecnologia, corroboradas por insights de especialistas.

Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.

Agradecemos a você! Você se inscreveu.

Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.

1. Operacionalize o FinOps

Hoje, você tem opções aparentemente infinitas sobre onde seus sistemas e aplicações de TI residem — na nuvem, nos locais e até mesmo na edge. O apelo dessa estratégia de nuvem híbrida é que você pode ter todos os recursos necessários para garantir o desempenho das aplicações. Mas o modelo “sempre ativo” é caro, e muitas organizações fazem provisionamento excessivo para mitigar os riscos de desempenho (e gastos excessivos no processo).

Para lidar com esse desperdício, considere implementar FinOps (Finanças + DevOps). Essa prática de gerenciamento financeiro na nuvem é uma maneira de equipes multifuncionais, como Engenharia, Finanças e Produtos, trabalharem juntas e assumirem a propriedade do uso da nuvem. O AIOps ajuda você a operacionalizar essa abordagem usando decisões de gastos na nuvem baseadas em dados para equilibrar com segurança o custo e o desempenho. Ao usar software (e não pessoas), você pode tomar medidas apropriadas e fornecer às aplicações os recursos necessários quando necessário. Você também criará automação confiável para suas equipes de TI, pois cada ação é respaldada por dados. O resultado: custos reduzidos, menos fadiga de alertas, menos desperdício e ROI documentado para seus esforços de automação.

Próximas etapas:

Mixture of Experts | 28 de agosto, episódio 70

Decodificando a IA: resumo semanal das notícias

Participe do nosso renomado painel de engenheiros, pesquisadores, líderes de produtos e outros enquanto filtram as informações sobre IA para trazerem a você as mais recentes notícias e insights sobre IA.
Assista aos episódios mais recentes do podcast

2. Crie uma TI mais sustentável

De acordo com um estudo do IBM Institute for Business Value, os CEOs classificaram a sustentabilidade como o principal desafio, à frente de regulamentações, riscos cibernéticos e infraestrutura de Tecnologia. Há muitas maneiras de abordar esse desafio, mas os CEOs mais bem-sucedidos estão aproveitando seus investimentos em sustentabilidade para otimizar as operações e abraçar a transformação digital - um cenário em que todos ganham, que combina desempenho de sustentabilidade com melhores resultados financeiros.

Para enfrentar seus próprios desafios de sustentabilidade, comece otimizando seu data center: os data centers em todo o mundo representam de 1 a 1,5% do uso global de eletricidade. Você pode causar impacto imediato tomando decisões baseadas em dados sobre a alocação de recursos de aplicações. Quando as aplicações consomem apenas o que precisam para funcionar, você pode aumentar a utilização, reduzir custos de energia e emissões de carbono, e alcançar operações eficientes.

Próximas etapas:

3. Melhore os pipelines de CI/CD

O pipeline de integração contínua/entrega contínua - geralmente chamado de pipeline CI/CD- é um fluxo de trabalho ágil de DevOps focado em um processo de entrega de software frequente e confiável. Ele permite que as equipes de DevOps escrevam código, integrem-no, execute testes, entreguem lançamentos e implementem alterações no software de forma colaborativa e em tempo real. Uma característica principal do pipeline de CI/CD é o uso de automação para garantir a qualidade do código.

Ao considerar maneiras de melhorar seus sistemas de TI, empregar observabilidade para criar um pipeline de CI/CD de alto desempenho é um excelente caso de uso para AIOps. A observabilidade, impulsionada por IA e automação, substitui as ferramentas de monitoramento de desempenho mais antigas e intensivas manualmente. Você ganha visibilidade full stack para entender melhor seu ambiente e acelerar a inovação. Você também terá descoberta, monitoramento e validação automáticos do desempenho e da integridade das aplicações em produção, incluindo sua infraestrutura de nuvem, máquinas virtuais, microsserviços baseados em contêiner, infraestruturas compartilhadas de vários inquilinos e sistemas de armazenamento, todos os relatórios de métricas como uso, disponibilidade e tempos de resposta.

Próximas etapas:

4. Garanta o desempenho das aplicações

Para muitas organizações, suas aplicações são seus negócios. Garantir que esses aplicativos funcionem de forma consistente e constante, sem provisionamento e gastos excessivos, é um caso de uso de AIOps crítico.

Assim como o FinOps e a TI sustentável, esse caso de uso adota a ideia de que a automação é fundamental para otimizar os custos da nuvem. Isso ocorre porque as equipes de TI, por mais qualificadas que sejam, simplesmente não têm a capacidade de determinar continuamente as configurações exatas de computação, armazenamento e banco de dados necessárias para proporcionar desempenho com o menor custo. O software pode identificar quando e como os recursos são usados e corresponder à demanda real em tempo real. Como em muitos casos de uso de AIOps, você pode começar com passos de bebê e tomar ações reversíveis e sem interrupções que reduzem custos, melhoram o desempenho e criam confiança imediatamente.

Próximas etapas:

5. Fortaleça a resiliência do sistema de ponta a ponta

As organizações estão constantemente buscando aumentar a resiliência dos sistemas de TI para mitigar os riscos associados a falhas, interrupções e downtime. Aplicando esse caso de uso de AIOps, você fortalece a resiliência de TI de ponta a ponta e garante a disponibilidade ininterrupta dos serviços.

Ao aproveitar os recursos de análise de causa raiz em tempo real impulsionados por IA e automação inteligente, o AIOps permite que as equipes de ITOps identifiquem rapidamente as causas subjacentes dos incidentes e tomem medidas imediatas para reduzir o tempo médio para detectar (MTTD) e o tempo médio para resolver (MTTR) incidentes. As soluções da plataforma de AIOps também consolidam dados de várias fontes e correlacionam eventos em incidentes, garantindo visibilidade clara de todo o ambiente de TI por meio de visualizações dinâmicas da infraestrutura, recursos integrados de IA e ações de remediação sugeridas.

Usando o gerenciamento preditivo de TI, suas equipes de TI podem aproveitar algoritmos de IA e aprendizado de máquina para automatizar operações de TI e de rede para resolver incidentes de forma rápida e eficiente — e prevenir proativamente problemas antes que ocorram, aprimorar experiências de usuários, reduzir custos e impulsionar o sucesso de negócios.

Próximas etapas:

6. Elimine a propagação de ferramentas

Todos nós já estivemos lá — quando você domina uma ferramenta de negócios, outra surge. Na verdade, 53% das organizações afirmam que suas equipes de TI precisam dedicar ainda mais tempo gerenciando tecnologias e infraestrutura. Essa propagação de ferramentas de TI (várias ferramentas e aplicações em todo o ambiente de TI) leva à complexidade, à ineficiência e ao aumento dos esforços de gerenciamento.

Para um processo de gerenciamento de incidentes mais ágil e simplificado e uma melhor experiência do funcionário, o caso de uso das ferramentas de AIOps é atraente. Uma plataforma de AIOps oferece uma visão holística de suas operações de TI e permite consolidar várias ferramentas de TI em uma solução centralizada, um painel central para monitoramento e gerenciamento. Utilizando IA e automação, uma plataforma de AIOps agrega, correlaciona e analisa grandes quantidades de dados de várias fontes. Pode também acionar notificações, alertas e ações de remediação, eliminando as simulações de incêndio de reuniões de emergência interdisciplinares.

Próximas etapas:

Comece já

Se está procurando maneiras de integrar a automação às suas operações, você não está sozinho. 97% dos seus colegas profissionais de TI acreditam que a IA, quando aplicada às operações de TI, fornecerá o tipo de insights práticos de que precisam para ajudar a automatizar e aprimorar as operações gerais de TI.

E, embora implementar todos os seis casos de uso possa ser realizando um sonho, é importante observar que aplicar até mesmo um pode ajudá-lo a realizar a transformação digital. Você poderá encontrar e corrigir problemas com mais rapidez e eficiência, aumentar a produtividade dos funcionários e proporcionar uma melhor experiência do cliente.

Explore as soluções de AIOps da IBM e descubra como a IA e a TI fornecem os insights baseados em dados de que os líderes de TI precisam para ajudar a impulsionar o desempenho excepcional dos negócios.

 

Autora

Tim Cronin

Product Marketing Manager, Automation

IBM
Soluções relacionadas
IBM Turbonomic

Escale automaticamente sua infraestrutura de TI existente para obter maior desempenho com custos reduzidos.

 Explore o IBM Turbonomic
Soluções de AIOps

Descubra como a IA para operações de TI fornece os insights de que você precisa para ajudar a impulsionar o desempenho excepcional dos negócios.

 Explore soluções AIOps
Serviços de consultoria em automação

Vá além da automação de tarefas simples para lidar com processos estratégicos voltados para o cliente e geradores de receita, com adoção integrada e escalabilidade.

 Conheça nossos serviços de consultoria em automação
Dê o próximo passo

Saiba como a IA para operações de TI traz insights para gerar um desempenho excepcional para os negócios.

 Explore o Turbonomic Explore soluções AIOps