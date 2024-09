O que é computação verde?

Em 1992, a Environmental Protection Agency (EPA) dos EUA iniciou o Programa Energy Star (link externo a ibm.com) nos Estados Unidos, que visava promover e reconhecer a eficiência energética. Esse programa foi o impulso para a adoção da função de modo de suspensão em todo o setor de TI e trouxe várias outras iniciativas para aumentar os esforços em direção à computação ecológica. Os produtos com certificação Energy Star devem atender a determinados padrões de operação e ter recursos de gerenciamento de energia que os produtos não certificados podem não ter.

O programa foi aperfeiçoado por uma concessão da EPA ao Global Electronics Council, o que resultou na Ferramenta de Avaliação Ambiental de Produtos Eletrônicos (Electronic Product Environmental Assessment Tool) (link externo a ibm.com) (EPEAT). A EPEAT é um registro de produtos que são mantidos sob critérios de desempenho específicos, incluindo materiais usados, emissões de gases de efeito estufa decorrentes do transporte, longevidade do produto, uso de energia e gerenciamento do fim do ciclo de vida.

Antes da computação verde, o setor de TI se concentrava mais na produção de dispositivos menores e mais rápidos, em vez de melhorar a sustentabilidade ou reduzir as emissões. Os servidores físicos e o hardware no local estão associados à computação tradicional, enquanto a computação em nuvem representa uma mudança em direção a uma abordagem mais ecológica, com maior foco na eficiência.

Existem várias iniciativas para melhorar os padrões de computação verde por meio da criação de métricas do setor relacionadas à sustentabilidade, assim como várias certificações. O Green500 (link externo a ibm.com) é uma sublista do Top500, uma relação de supercomputadores e as aplicações para as quais esses sistemas de computação são usados. O Green500 classifica os supercomputadores por eficiência energética. O Transaction Processing Performance Council (TCP) é uma organização sem fins lucrativos que desenvolve métricas de referência de desempenho no setor de processamento de transações. O SPECPower também cria métricas de referência, mas para as características de potência e desempenho de servidores de nó único e de vários nós, com o objetivo de melhorar a eficiência.