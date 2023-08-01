O gerenciamento de incidentes é como as organizações identificam, rastreiam e resolvem incidentes que podem interromper os processos de negócios nrmais. Muitas vezes, é um processo reativo em que ocorre um incidente e a organização fornece uma resposta a incidentes o mais rápido possível.

O aumento de organizações que buscam a transformação digital e outras operações baseadas na tecnologia torna o gerenciamento de incidentes ainda mais importante, dada a dependência da tecnologia para apresentar soluções aos clientes.

Os serviços de TI das organizações são cada vez mais compostos por um sistema complexo de aplicações, software, hardware e outras tecnologias, que podem ser interdependentes. Processos individuais podem falhar, interrompendo o serviço que prestam aos clientes, custando dinheiro à empresa e criando problemas de reputação. As organizações adotaram procedimentos de operações de desenvolvimento avançadas (DevOps) para minimizar incidentes, mas precisam de um processo de resolução para quando ocorrerem.

Todos os dias, as organizações encontram e precisam gerenciar incidentes menores e maiores, todos os quais têm o potencial de interromper as funções normais de negócios. As organizações precisam prestar atenção a vários tipos de incidentes, incluindo interrupções não planejadas, como interrupções do sistema, problemas de configuração de rede, bugs, incidentes de segurança, perda de dados e muito mais.

Com o aumento da complexidade das stacks de tecnologia, torna-se ainda mais importante gerenciar estrategicamente o processo de gerenciamento de incidentes. Para garantir que todos na organização saibam o que fazer se encontrarem um incidente.

Os sistemas de gerenciamento de incidentes evoluíram de ferramentas simples em que os funcionários registravam os incidentes que observaram (que poderiam ocorrer horas após a ocorrência). Para uma prática robusta e sempre ativa com automação e software de gerenciamento de incidentes de autoatendimento, permitindo que qualquer pessoa na organização relate um incidente para a central de atendimento.

É importante resolver os incidentes imediatamente e evitar que aconteçam novamente. Isso permite que as organizações cumpram seu contrato de nível de serviço (SLA), o que pode garantir uma certa quantidade de tempo de atividade ou acesso aos serviços. O não cumprimento de um SLA pode colocar sua organização em risco legal ou de reputação.

O gerente de incidentes é a principal stakeholder do processo de gerenciamento de incidentes. Um gerente de incidentes é responsável por gerenciar a resposta a um incidente e comunicar o progresso aos stakeholders. É uma função complexa de serviços de TI que exige que o funcionário atue sob condições estressantes enquanto se comunica com stakeholders com diferentes funções e prioridades na empresa.