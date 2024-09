O que é ITOM?

As equipes de TI estão buscando criar experiências e aplicativos mais robustos e com mais recursos. Isso requer ferramentas de ITOM que se integrem com ferramentas existentes para extrair melhores insights dos dados. As organizações estão recorrendo à automação baseada em IA para melhorar a velocidade, a visibilidade, o uso e a entrega de serviços.

A inteligência artificial para operações de TI (AIOps) permite que as empresas usem recursos de IA para, de maneira proativa, interpretar e otimizar grandes volumes de dados, identificar e padrões significativos relacionados ao desempenho e disponibilidade de aplicativos e diagnosticar causas raiz. Por meio dessas ações, a AIOps ajudam as empresas a reduzir custos e a aumentar a eficiência do departamento de TI. De acordo com o relatório da EMA, AI(Work)Ops 2021: The State of AIOps, o sucesso da AIOps foi comprovado para empresas pioneiras na adoção, retornando um excelente custo benefício de 80% nas implementações e pagando pelo menos por si mesma em todos os casos.

Além disso, o software de ITOM oferece suporte a tarefas de TI com inteligência artificial (IA) e machine learning (ML). A IA e o ML ajudam empresas a automatizar tarefas de ITOM, possibilitam gerenciamento de serviços de TI por meio de low-code/no-code e fornecem gerenciamento proativo de incidentes para se antecipar a problemas e resolvê-los de maneira mais rápida. Esses avanços ajudam a tornar os programas de ITOM mais eficientes, enquanto aliviam a carga de trabalho dos departamentos de TI.

As vantagens de AIOps ajudam a resolver os desafios do ITOM, fornecendo: